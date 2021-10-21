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Türk bilim insanları geliştirdi: Covid-19 tedavisinde umut veren yöntem

#Koronavirüs#Edispharma#Ecz. Erhan Dengiz

Türk ilaç firması Edispharma bünyesinde Ecz. Erhan Dengiz ve ekibi tarafından geliştirilen 'inhale ozon yöntemi'ne ilişkin makale, 'Medical Gas Research' adlı uluslararası hakimli dergide yayınlandı ve Sağlık Bakanlığı onayı ile Feriha Öz Pandemi Hastanesi'nde gönüllü Covid-19 pnömonisi hastalarına uygulanandı.

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Ecz. Erhan Dengiz ve ekibi, inhale ozon yöntemi ile solunum sistemi üzerinden akciğere gönderilen soğuk buharın virüsü izole ederek, Covid-19'u tedavi edebileceği hipotezi ile yola çıktı.

Dengiz ve ekibi üzerinde çalıştıkları yöntemi geliştirerek, Sağlık Bakanlığı'na bağlı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı'na (TÜSEB) başvuru gerçekleştirdi.

TÜSEB proje hakem ve denetleme heyetleri tarafından değerlendirilmeye alınan ve detaylıca incelenen projenin, etik kurulu kararıyla bilimsel çalışmalara başlanmasına onay verildi.

Gerekli süreçlerin ardından yöntemin biyokimya ve patoloji sonuçlarına bakılarak herhangi bir olumsuz bir yan etki göstermediği kanıtlandı ve Acıbadem Üniversitesi’nden olumlu rapor alınmasıyla insanlar üzerinde çalışma başlatılabilmesi için başvurulan Medipol Üniversitesi’nden çok merkezli etik kurulu onayı alındı.

Türk bilim insanları geliştirdi: Covid-19 tedavisinde umut veren yöntem

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GÖNÜLLÜLERDE DENEME BAŞLADI

Sağlık Bakanlığı onayı ile İstanbul Feriha Öz Pandemi Hastanesinde, 15’i uygulama ve 15’i kontrol grubu olmak üzere toplamda 30 kişilik yatan hasta grubu üzerine çalışma başlatıldı.

Uygulama grubundaki 15 hasta üzerinde tek kür uygulanan inhale ozon tedavi yöntemi sonucunda 15 hastadan 14’ü negatife döndü ve kısa sürede taburcu oldu.

Yöntem Covid-19 virüsüne karşı, inhale ozon tedavisi uygulanmayan kontrol grubundaki hastalara göre yüzde 100’e yakın başarı oranı ortaya koydu.

Eczacı Erhan Dengiz ve ekibi tarafından yapılan açıklamada "Bu bilimsel çalışmanın ilk inhale ozon tedavisi olmasından dolayı şu anki Covid-19 virüs salgını ve gelecekteki tüm mutasyonlarının tedavisinde öncülük etmesini umut ediyor, Türk milleti nezdinde tüm insanlığa armağan ediyoruz" sözlerine yer verildi.

Türk bilim insanları geliştirdi: Covid-19 tedavisinde umut veren yöntem

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#Koronavirüs#Edispharma#Ecz. Erhan Dengiz

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