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Türk bilim ekibinden penguenler eşliğinde araştırma

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#9. Ulusal Antarktika Bilim Seferi#Penguen#Horseshoe Adası
Türk bilim ekibinden penguenler eşliğinde araştırma
Oluşturulma Tarihi: Şubat 27, 2025 07:00

Beyaz kıtanın sevimli sakinleri penguenler, biliminsanlarını meraklı gözlerle izledi.

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9. Ulusal Antarktika Bilim Seferi’ne katılan Türk biliminsanları, insanların su ekosistemlerine etkilerini araştırdı. Araştırmacılar, kutup bölgelerinde önemli bir stres kaynağı olan insan varlığının ve faaliyetlerinin çevresel ve sosyal etkilerini tahmin etme, koruma ve önleme gibi konularda da araştırma gerçekleştirdi. Türkiye’nin beyaz kıtadaki evi olarak nitelendirilen Horseshoe Adası’nda projelerini yürüten bilim- insanları, bu kapsamda adada yaşayan canlılarda ve sucul ekosistemlerde araştırmalar yapmak üzere su, buzul, toprak, sediment ve dışkı numuneleri topladı. Ekip, topladıkları numunelerde incelemelerde bulundu; balina, fok ve penguen gözlem çalışması da yaptı.

Türk bilim ekibinden penguenler eşliğinde araştırma

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YENİ BAKTERİ KEŞFİ

Sefer katılımcıları arasında yer alan Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanı Selma Sezen, AA muhabirine konuya ilişkin yaptığı açıklamada, yeni antimikrobiyel peptit üreten bakterilerin keşfi için Antarktika’da olduklarını belirterek, antibiyotik direncinin tüm dünyayı etkileyen önemli bir sağlık problemi olduğunu söyledi.

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#9. Ulusal Antarktika Bilim Seferi#Penguen#Horseshoe Adası

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