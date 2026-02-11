×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Türk bayrağına ve Atatürk'e hakaret eden şahıslara gözaltı

Güncelleme Tarihi:

#Türk Bayrağı#Atatürk#Sanal Medya
Türk bayrağına ve Atatürke hakaret eden şahıslara gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 11, 2026 13:27

Şanlıurfa'da polis, sanal medya üzerinden Türk bayrağına ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e hakaret ettikleri iddiasıyla 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Haberin Devamı

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ve Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, sanal medya üzerinden Atatürk aleyhine paylaşımlar yaptığı belirlenen C.K. ile Türk bayrağı ve İstiklal Marşı’nın bulunduğu bir sayfanın yakıldığı anlara ait videoyu övücü nitelikte paylaştığı tespit edilen K.T.’yi, düzenlenen operasyonla yakalayıp gözaltına aldı. Şüphelilerin adresinde av tüfeği ile cep telefonu ve sim kart ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden C.K., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı, K.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gözden Kaçmasın5 yaşındaki oğlunu denize atıp öldürdü: Cani anneden kan donduran ifade5 yaşındaki oğlunu denize atıp öldürdü: Cani anneden kan donduran ifadeHaberi görüntüle

Türk bayrağına ve Atatürke hakaret eden şahıslara gözaltı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Türk Bayrağı#Atatürk#Sanal Medya

BAKMADAN GEÇME!