×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Türk bayrağına saygısızlığa tutuklama

Güncelleme Tarihi:

#Türk Bayrağı#Tuzluca#Bayrak Saygısızlığı
Türk bayrağına saygısızlığa tutuklama
Oluşturulma Tarihi: Ocak 22, 2026 09:25

 Iğdır’ın Tuzluca ilçesinde bir evin balkonundaki Türk bayrağına alıp sokağa atan şüpheli tutuklandı.

Haberin Devamı

Olay, 20 Ocak günü saat 21.30 sıralarında Tuzluca ilçesinde meydana geldi. Evin balkonunda asılı bulunan Türk bayrağının bir kişi tarafından alınıp sokağa attığı ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan araştırmada, şüphelinin B.G. olduğu tespit edildi.

B.G., ‘Devletin egemenlik alametlerini aşağılama’ suçundan gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.G., çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Türk Bayrağı#Tuzluca#Bayrak Saygısızlığı

BAKMADAN GEÇME!