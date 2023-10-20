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Türk basınının acı kaybı! Rauf Tamer hayatını kaybetti

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#Rauf Tamer#Posta Gazetesi#Gazeteci
Türk basınının acı kaybı Rauf Tamer hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Ekim 20, 2023 17:42

Posta Gazetesi yazarı Rauf Tamer, bugün öğle saatlerinde evinde geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede 86 yaşında yaşamını yitirdi.

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Türk basınının duayen ismi Rauf Tamer, geçirdiği kalp krizi sonucu 86 yaşında hayatını kaybetti. 64 yıllık meslek hayatında çok sayıda başarılı habere imza atan Tamer, uzun yıllardır da gündemdeki konuları Posta Gazetesi'ndeki köşesinde değerlendiriyordu.

1937 yılında Sivas'ta dünyaya gelen Rauf Tamer, Bursa Erkek Lisesi ve İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun oldu. 1959'da Cumhuriyet Gazetesi spor muhabirliğiyle meslek hayatına başlayan Tamer, Ekspres, Tasvir, Yeni İstanbul, Tercüman, Hürriyet, Sabah ve Star'ın da aralarında bulunduğu pek çok gazetede görev yaptı. Tamer, uzun yıllardır da Posta Gazetesi'nde gündemi değerlendirdiği yazılarıyla okurlarıyla buluşuyordu.

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#Rauf Tamer#Posta Gazetesi#Gazeteci

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