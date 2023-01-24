Türk basınının acı günü... Bir çınar daha eksildi

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TÜRKİYE Gazeteciler Cemiyeti’nin (TGC) eski başkanlarından, Cumhuriyet gazetesi genel yayın yönetmenlerinden, 2009 Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü ve Basın Şeref Kartı sahibi Orhan Erinç, hayatını kaybetti. TGC Yönetim Kurulu’nca Orhan Erinç’in ölümü nedeniyle yayınlanan mesajda şu ifadeler yer aldı:

TGC’DEN BAŞSAĞLIĞI

“Değerli meslektaşımız, önceki başkanımız Orhan Erinç’i kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Orhan Erinç uzun yıllar süren meslek hayatında muhabirliği çok önemseyen tutumuyla öne çıktı. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin hemen her kademesinde hizmet verdi. Son olarak 2001-2013 yılları arasında başkanlık görevini sürdürdü. Orhan Erinç, Türkiye Gazeteciler Sendikası’nda da iki dönem genel başkanlık görevinde bulundu. Basın tarihine kara bir leke olarak geçen Cumhuriyet davasında çalışma arkadaşlarıyla birlikte yargılandı, hüküm giydi. Ancak Yargıtay, yerel mahkemenin verdiği hükmü usulden bozdu. Basın dünyamızda sevilen, saygın kişiliğiyle tanınan Orhan Erinç, köşe yazılarını Cumhuriyet’ten ayrılana dek aralıksız sürdürdü. Mesleğimize başarıyla hizmet veren önceki başkanımız Orhan Erinç’in ailesinin, dostlarının ve meslektaşlarının acısını paylaşıyor, başsağlığı ve sabır diliyoruz.”

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BUGÜN UĞURLANIYOR

Orhan Erinç'in cenazesi bugün saat 11.00'de Cağaloğlu'ndaki TGC binası önüne getirilecek. Burada düzenlenecek törenin ardından Erinç, Üsküdar’daki Şakirin Camisi'nde kılınacak öğle namazından sonra Merdivenköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

MUHABİRLİKTEN GENEL YAYIN YÖNETMENLİĞİNE

4 Ocak 1936'da Balıkesir'de doğan Orhan Erinç, Son Posta (1957-1962), Yeni Sabah (1962-1963), Cumhuriyet (1963-1981) gazetelerinde muhabir, istihbarat şefi, sekreter ve yazıişleri müdürü olarak çalıştı. Kısa bir süre Gece Postası gazetesinde (1962) genel yayın müdürlüğü görevinde bulundu. Hürriyet gazetesinde (1981-1984) köşe yazarı olarak görev aldı. Türk Haberler Ajansı'nda (1984-1985) genel yayın müdürlüğü, Güneş gazetesinde (1987-1990) dizi yazılar ve araştırma müdürlüğü yaptı. Cumhuriyet gazetesinde Ekim 1963 ile Eylül 2018 arasındaki iki dönemde toplam 43 yıl muhabir, istihbarat şefi, editör, yazıişleri müdürü, genel yayın danışmanı, genel yayın yönetmeni, yazar ve imtiyaz sahibi olarak görev yapan ilk çalışan oldu. TGC’de 3 dönem, TGS’de 2 dönem başkanlık yaptı.