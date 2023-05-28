Türk balıkçılarına silahlı saldırı

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Karataş Limanı'ndan sabah saatlerinde orkinos avlamak için denize açılan balıkçılar Behzat Genç ve Mahmut Erol, iddiaya göre, Suriye kara sularına girdi. Karataş ile Hatay'ın Samandağ açıklarında avlanan balıkçılara Suriye'ye ait olduğu değerlendirilen tekneden ateş açıldı. Saldırıda Mahmut Erol kurşunla bacağından, Behzat Genç ise kırılan cam parçalarının boğazını kesmesi sonucu yaralandı. Balıkçıların yardım istediği Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgeye gidip yaralı balıkçıları botla Çevlik sahiline çıkardı. Samandağ ilçesindeki ilk müdahalenin ardından hayati tehlikeleri bulunmayan balıkçılar, tedavileri için Adana'ya sevk edildi. Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz, balıkçıların sağlık durumlarının iyi olduğunu, açık denizde bir tekneden açılan ateş sonucu yaralandıklarını söyledi.