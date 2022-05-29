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Türk balıkçılar Rus donanmasına takıldı

#Balıkçı#Rus Donanması#Karadeniz
Türk balıkçılar Rus donanmasına takıldı

İstanbul’dan kalkan avı için iki tekneyle Karadeniz’e açılan 12 balıkçı, Kırım açıklarında Rus donanması tarafından gözaltına alındı. Balıkçıların tuttukları yaklaşık bin 500 kalkan ile teknelerine el koyuldu.

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Biri Gemlik, biri Sarıyer limanına kayıtlı iki balıkçı teknesi 15 Mayıs’ta kalkan avı için Karadeniz’e açıldı. Teknelerde 12 balıkçı vardı. Kırım açıklarında bereketli bir av yapan balıkçılar yaklaşık bin 500 kalkan yakaladı. 18 Mayıs’ta av devam ederken tekneler Kırım’a yaklaştı. Bunun üzerine bir Rus savaş gemisi müdahale ederek balıkçılar gözaltına alındı. Balıkçılar bu sırada uydu telefonuyla yakınlarını arayarak durumu haber verdi. Türk balıkçı tekneleri savaş gemisi eşliğinde Sivastopol yakınlarına götürüldü.

Rus yetkililer balıklara ve teknelere el koydu, balıkçılara da 30 bin dolar ceza kesti. Balıkçıların kendi teknelerinde mahkeme gününü bekledikleri belirtildi. Rumelifeneri Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Yaşar Sert, iki teknenin de kayıtlı ve ruhsatlı olmadığını, kaçak avcılık yapan korsan tekneler olduğunu söyledi. Telefonla irtibat kurulamayan balıkçıların Türkiye’ye getirilmesi için Türk Dışişleri Bakanlığı’nın diplomatik girişimlerde bulunduğu belirtildi.

 

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#Balıkçı#Rus Donanması#Karadeniz

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