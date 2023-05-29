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Türk balıkçı teknesine Suriye rejimi tarafından ateş açılmıştı! Dehşet anlarını anlattı...

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#Adana#Karataş#Suriye
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 29, 2023 12:39

Adana’nın Karataş ilçesinden çıkan balıkçı teknesine Suriye rejimi güvenlik güçlerinin ateş açması sonucu biri kaptan 2 kişi yaralandı. Saldırıdan yara almadan kurtulan tayfalardan Mehmet Can Mendi, dehşet anlarını anlattı. Mendi, "Balık avlamak için Karataş'tan açıldık. Uluslararası kara sulardayken iki gemi yanaştı sağlı sollu ateş açmaya başladı. 10-15 dakika sürdü. Kaptan ve diğer arkadaş yaralandı çok korktuk. Bizi resmen öldürmek istediler" dedi.

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Dün Karataş’tan denize açılan “Mahmut Can” isimli tekneye Uluslararası kara sularında olduğu sırada Suriye rejimi güvenlik güçleri tarafından saldırı gerçekleşti. Saldırı da teknede bulunan kaptan Mahmur Erol (38) ve tayfalardan Besat Genç (31) yaralandı. Teknede bir çok yerinde mermi izi oluşurken, geminin camları da kırıldı. Kaptan yaralı halde tekneyi Hatay’ın Samandağ ilçesine kadar getirdi. Yaralılar hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Türk balıkçı teknesine Suriye rejimi tarafından ateş açılmıştı Dehşet anlarını anlattı...

"BİZİ RESMEN ÖLDÜRMEK İSTEDİLER"

Saldırıdan yara almadan kurtulan tayfalardan Mehmet Can Mendi," Balık avlamak için Karataş'tan açıldık. Uluslararası kara sulardayken iki gemi yanaştı sağlı sollu ateş açmaya başladı. 10-15 dakika sürdü. Kaptan ve diğer arkadaş yaralandı çok korktuk. Bizi resmen öldürmek istediler" dedi.

Türk balıkçı teknesine Suriye rejimi tarafından ateş açılmıştı Dehşet anlarını anlattı...

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Öte yandan güvenlik güçlerinin inceleme yaptığı gemi daha sonra tamirat için Karataş limanına çekildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Adana#Karataş#Suriye

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