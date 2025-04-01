Türk balesinin parlayan iki yıldızı

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Ankara Devlet Opera ve Balesi (ADOB) sanatçısı Nilay Tahiroğlu 20 yaşında. Henüz kariyerinin başlarında olan genç sanatçı, bu kısa sürede aldığı üç ödül ile dikkatleri üzerine çekti. Tahiroğlu geçen yıl üç yarışmaya katıldı. Rusya Grand Prix of Hopes Uluslararası Bale Yarışması’ndan ve Kore Seul Uluslararası Bale Yarışması’nda ikincilik ödülleriyle dönerken, altıncısı düzenlenen İstanbul Bale Yarışması’nın da birincisi oldu.

Tahiroğlu’na göre daha tecrübeli olan 34 yaşındaki ADOB sanatçısı Kadir Okurer’in ise kariyerinde 2006 Varna Uluslararası Bale yarışmasında üçüncülük, 2008 Birinci İstanbul Bale yarışması’nda Grand Prix ödülü, 2009 Youth America Grand Prix Uluslararası Bale Yarışması ikincilik, 2009 Premio Roma Uluslararası Bale Yarışması ikincilik, 2010 Kore Seul Uluslararası Bale Yarışması üçüncülük ve 2014 Grand Prix of Siberia Uluslararası Bale Yarışması’nda da ikincilik ödülleri bulunuyor.

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YEDİ FARKLI ŞEHİRDE 29 TEMSİL

En son Ankara Devlet Opera ve Balesi’nin Kamelyalı Kadın eserinde danslarıyla nişanlı çifti canlandıran sanatçılar, geçtiğimiz haftalarda İngiltere’de katıldıkları bir aylık dans programı ile Türkiye’yi temsil ettiler. Tahiroğlu ve Okurer, kurucuları ve çalıştırıcıları olan Yassaui Mergaliyev ve Sophie Mergaliyev tarafından Mergaliyev Klasik Bale Topluluğu ile birlikte Fındıkkıran ve Kuğu Gölü eserlerini sahnelemek üzere davet aldılar. Cambridge, Sheffield, York, Manchester, Truro, Poole ve Torquay olmak üzere yedi farklı şehirde 29 temsil yaptılar. DOB Genel Müdürü Tan Sağtürk, “Ülkemizi İngiltere’de gururla temsil ettiler, 29 temsille büyük bir başarıya imza attılar” değerlendirmesinde bulundu.

DAHA FAZLASINI YAPACAĞIM

Cimnastik kursundaki hocasının yönlendirmesi ve ailesinin desteği ile bu yolculuğa ilk adımını attığını anlatan Nilay Tahiroğlu, “Daha çok yolun başında biri olarak, elimden gelenin daha fazlasını yapmaya çalışarak ilerlediğim bir yol çizmeye çalışıyorum. Umarım ülkemizi ve sanatımızı birçok yerde, en iyi şekilde temsil etmeye devam edebilirim” dedi.

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BİRÇOK YETENEKLİ ARKADAŞIMIZ VAR

Babasının yönlendirmesiyle bale macerasının başladığını belirten Kadir Okurer de “İngiltere programının hayran kaldığımız birçok yönleri oldu tabii ki, prodüksiyon olarak özellikle; ama bizim ülkemizde de hâlâ gelişmeye devam eden ve artık Avrupa’yı yakaladığımız altı farklı company’miz (profesyonel bale toplulukları) ve birçok yetenekli sanatçı arkadaşlarımız var. Bugüne kadar elde ettiğim başarılar ve deneyimleri koreografik anlamda ve ardımızdan gelen yeni sanatçı adaylarımızla paylaşmaktan çok mutlu olurum” diye konuştu.