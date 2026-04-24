Türk babaya şok karar

ABD’nin San Francisco kentinde okul müdürü olan Katherine B., Türk vatandaşı olan şoför Mehmet K. ile evliydi. Çiftin bu evliliğinden bugün 7 ve 3 yaşında iki çocuğu bulunuyordu. İddiaya göre Katherine B. ile Mehmet K., tatil için Türkiye’de geldi. Şile’de bir evde kalan aileden Mehmet K. sebepsiz yere sinirlenerek, “Ben gelmiyorum, çocuklar da burada kalacak” diye bağırdı. Katherine B. de çocukların güvenliği ve düzenli yaşamlarının sağlanması açısından ABD’ye dönmeleri gerektiğini söyledi. Tartışma sonrası iddiaya göre Mehmet K., “Seni öldürürüm” şeklinde tehditlerde bulunarak, Katherine B.’ye fiziksel şiddet uyguladı ve bir odaya kilitledi. Mehmet K., çocukları kaçırarak memleketi Van’a götürdü. Katherine B., polisi arayarak yardım istedi.

Gözden Kaçmasın Özgür Özel’in derdi seçim değil mutlak butlan Haberi görüntüle

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Katherine B., avukatı Mert Yalçın aracılığıyla Şile Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak çocuklarını kaçıran, kendisine şiddet uygulayarak kasten yaralayan ve tehditlerde bulunan eşi Mehmet K. hakkında suç duyurusunda bulundu. Ayrıca Mehmet K. hakkında korunma talebinde bulundu. Mehmet K. hakkında daha önceden Kaliforniya Yüksek Mahkemesi’nce uzaklaştırma kararı verildiğini dilekçesinde belirten avukat Mert Yalçın, “Çocukların velayet hakkı ihlal edilmiştir. Çocukların geçici velayetinin müvekkile verilmesini talep ediyoruz” dedi.

‘ANNE ŞEFKATİNE MUHTAÇLAR’

Beykoz Asliye Hukuk Mahkemesi, emsal bir karara imza atarak çocukların geçici velayetinin 3 ay süreyle Katherine B.’ye verilmesine karar verdi. Mahkeme, her ayın 1’inci ve 3’üncü haftası cuma günleri sabah saat 10.00’dan akşam saat 17.00’ye kadar baba ile çocukları arasında şahsi ilişki tesisi kurulmasına hükmetti. Mahkeme kararında, Mehmet K.’nin bu karara aykırı davranması halinde hakkında 3 günden 10 güne kadar zorlama hapsi uygulanacağı ifade edildi. Mahkemenin gerekçeli kararında, “Mağduriyet yaşayan çocukların yaşlarının küçük ve bakıma muhtaç olduğu görülmektedir. Anne sevgi ve şefkatine muhtaç olan çocuklar, haksız olarak alıkonulmuştur. Baba tarafından tekrar kaçırma vakıası olmaması adına çocukların geçici velayetinin anneye verilmesi kararı verilmiştir” denildi.