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Türk astronotun uzaya gidişi 17 Ocak'a ertelendi

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#Mehmet Fatih Kacır#Alper Gezeravcı#Uzay
Türk astronotun uzaya gidişi 17 Ocaka ertelendi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 21, 2023 20:30

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın uzaya gidiş tarihinin 17 Ocak 2024'e ertelendiğini duyurdu.

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Bakan Kacır, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) görev yapacak ilk Tük uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın uzaya gidiş tarihi ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Kacır, "İlk astronotumuz Alper Gezeravcı’nın da yer alacağı 'Ax3 Misyonu', olumsuz hava koşulları ve 'SpaceX' planlamalarındaki değişiklik nedeniyle 17 Ocak 2024’e ertelendi. Heyecanlı yolculuk için biraz daha sabretmemiz gerekecek" ifadelerini kullandı.

Türk astronotun uzaya gidişi 17 Ocaka ertelendi

İlk Türk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın uzaya gidiş tarihi daha önce 9 Ocak 2024 olarak açıklanmıştı.

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#Mehmet Fatih Kacır#Alper Gezeravcı#Uzay

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