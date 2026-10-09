Türk astronotların hedefi uzay yürüyüşü

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Uluslararası Astronotik Federasyonu (IAF) tarafından düzenlenen kongre kapsamında, NEST Plus binasında ‘Uluslararası Astronotlar Basın Konferansı’ gerçekleştirildi. Toplantıya Türkiye’den ilk Türk astronot ve Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Yönetim Kurulu Üyesi Alper Gezeravcı, ikinci Türk astronot Tuva Cihangir Atasever ve astronot adayı, uçuş test mühendisi Gökhan Erdem; ABD’den Axiom Space Baş Astronotu ve IAF Başkan Yardımcısı Michael Lopez-Alegria ile NASA Astronotu Christopher Williams ve çeşitli ülkelerden yetkililer gazetecilerin sorularını yanıtladı. Türkiye’nin yeni insanlı uzay uçuşlarına ilişkin soruyu yanıtlayan Alper Gezeravcı, 2024 yılı başında gerçekleştirilen astronot ve bilim misyonunun, Şubat 2021’de açıklanan Milli Uzay Programı’nın 10 hedefinden biri olduğunu söyledi. Programın hedeflerini kararlılıkla takip ettiklerini belirten Gezeravcı, şunları söyledi:

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ÖNCELİK AY MİSYONU

“Er ya da geç bunun gerçekleşeceğini biliyoruz ama bildiğiniz gibi önceliklerimiz var. Türkiye’nin astronot ve bilim misyonu kapsamında 2024 başında gerçekleştirdiği uçuş, 2021 Şubat ayında tüm ulusa duyurduğumuz 10 hedeften biriydi. O zamandan bu yana programın ilan edilen hedeflerini kararlılıkla takip ediyor ve uyguluyoruz. Şu anda bir başka insanlı uzay misyonundan ziyade Ay Araştırma Programı’na odaklanmış durumdayız. Ancak doğru zaman geldiğinde farklı çeşitliliklerle yeni misyonlar gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.” Türkiye’nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever, insanlı uzay uçuşlarını ve derin uzay araştırmalarını desteklediğini, ancak Türkiye’nin mevcut önceliklerinin farklı olduğunu belirtti. Kişisel olarak Türk astronotların uzay yürüyüşü yapacağı bir görevde bulunmayı istediğini dile getiren Atasever, “İnsanlı uzay uçuşlarını, derin uzaydaki araştırmaları elbette destekliyorum. Ancak Alper ağabeyin de dediği gibi, önceliklerimiz şu an için biraz daha farklı. Bana kişisel düşüncelerimi soracak olursanız; umarım yakın zamanda Türk bilimi ve Türk astronotları için EVA, yani uzay yürüyüşü yapacağımız bir misyon olur” dedi.

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‘TÜRKİYE’DEKİ HEYECAN HARİKA’

Son uzay görevi ve Türkiye’de bulunmaya ilişkin soruyu yanıtlayan NASA Astronotu Christopher Williams, Dünya’ya iki aydan biraz daha uzun süre önce döndüğünü, vücudun yerçekimine yeniden uyum sağlamasının zaman aldığını, ancak artık kendisini tamamen toparlanmış hissettiğini söyledi. Kongrede uzay uçuşlarının Türkiye’de oluşturduğu heyecanı görmekten memnuniyet duyduğunu belirten Williams, “Özellikle Alper, Tuva ve Gökhan’ın kendi ülkelerinde yarattığı ilhamı görmek gerçekten harika. Bu durum bana uzay uçuşlarının insanlara en iyi versiyonları olmaları için ilham verme konusunda ne kadar önemli olabileceğini bir kez daha gösteriyor. Bu, sınırlarımızı zorlamamıza gerçekten yardımcı oluyor. Bir uzay misyonundan dönüp böyle bir ortamda bulunmak, bu heyecanı ve gelecek nesil için olan ilhamı görmek gerçekten canlandırıcı” dedi.