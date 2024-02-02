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Türk astronot Alper Gezeravcı: Ailemi özledim

Güncelleme Tarihi:

#Alper Gezeravcı#Uzay#Konya Ömer Cemile Güler İmam Hatip Ortaokulu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 02, 2024 10:55

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görevli Türk astronot Alper Gezeravcı, ortaokul ve lise öğrencilerinin sorularını yanıtladı. Gezeravcı, "Dünyada şu anda sizin sahip olduğunuz lüksü; anne ve babama yakın olmayı, ailemi özledim" dedi.

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Türkiye'nin Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görevli astronotu Alper Gezeravcı, Konya Ömer Cemile Güler İmam Hatip Ortaokulu ile Balıkesir Bandırma Şehit Mehmet Günenç Anadolu Lisesi öğrencileri ile telsiz görüşmesi yaptı. Öğrencilerin merak ettiği soruları cevaplayan Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yaptığı çalışmalar ve deneyimlerine ilişkin bilgi verdi.

Gezeravcı, dünyadan en çok neyi özlediğine ilişkin, "Dünyada şu anda sizin sahip olduğunuz lüksü; anne ve babama yakın olmayı, ailemi özledim" ifadelerini kullandı.

Türk astronot Alper Gezeravcı: Ailemi özledim

'MERSİN-KONYA İSTİKAMETİNİ 17 SANİYEDE KATEDİYORUZ'

Başka bir öğrenci, Gezeravcı'ya Uluslararası Uzay İstasyonu'nun yüksek yörünge hızını hissedip hissetmediğini sordu. Gezeravcı, "Bulunduğumuz lokasyondan dünyayı izlediğimiz zaman mevcut hızımızın ne kadar hızlı olduğunu görüyoruz. Örneğin; güneyden Mersin üzerinden, kuzeye Konya istikametine bu mesafeyi sadece 17 saniyede katediyoruz" cevabını verdi.

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Türk astronot Alper Gezeravcı: Ailemi özledim

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#Alper Gezeravcı#Uzay#Konya Ömer Cemile Güler İmam Hatip Ortaokulu

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