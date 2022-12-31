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Türk astronot 2023’te yolcu

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#Mustafa Varank#Uluslararası Uzay İstasyonu#Astronot
Türk astronot 2023’te yolcu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 31, 2022 07:00

Bakan Varank seçilecek Türk uzay yolcusunun, 2023’ün ikinci yarısında Uluslararası Uzay İstasyonu’na gideceğini söyledi.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in Milli Uzay Programı kapsamında yürütülen çalışmalar ve Ay'a insanlı gidişin hangi tarihte yapılacağına ilişkin sorularını cevapladı. TÜBİTAK'ın bilim insanlarına yönelik destek programları çerçevesinde son 20 yılda uzay bilimleri alanında 169 kişiye 40.9 milyon TL destek sağladığını belirten Bakan Varank, uzay çalışmaları alanındaki 31 projeye de 30.2 milyon TL düzeyinde destek verildiğini aktardı ve şu bilgileri verdi: “2022-2030 yılları arasında Ay'a insanlı erişim gibi bir hedef bulunmamaktadır. Bahse konu strateji belgesinden de görüleceği üzere, Türk Astronot ve Bilim Misyonu Programı’nda bir Türk vatandaşının uluslararası işbirliği ile Uluslararası Uzay İstasyonu'na çıkarak, uzaya erişimi ve uzayda gerçekleştirilecek bilimsel faaliyetlerde yer alması amaçlanmaktadır. Kısacası, seçilen Türk uzay yolcusunun gerekli eğitimlerini tamamladıktan sonra 2023 yılının ikinci yarısında bilimsel araştırma yapmak için Ay'a değil, Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilmesi planlanmaktadır." 

 

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#Mustafa Varank#Uluslararası Uzay İstasyonu#Astronot

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