Türk asrı yapacağız

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Erdoğan özetle şunları aktardı:

“Cumhuriyetimizin 103. yıl dönümünü millet olarak bu sene çok farklı idrak ediyoruz. Cumhuriyet Bayramımızı aile meclisimiz olan Türk Devletleri Teşkilatı’ndan kardeşlerimizle beraber kutlamanın heyecanını yaşıyoruz. Teşkilatın 13. zirvesi münasebetiyle bayram coşkumuza ortak olan Kazakistan Cumhurbaşkanı Sayın Tokayev’e, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sayın Caparov’a, Özbekistan Cumhurbaşkanı Sayın Mirziyoyev’e, Türkmenistan Devlet Başkanı Sayın Berdimuhammedov’a, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı Sayın Erhurman ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı Sayın Bayramov’a ve kıymetli heyetlerine şahsım, ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum.

GÖNÜLLERE KÖK SALDI

Bundan 103 sene önce kimsesizlerin kimsesi olma ideali ile ilan edilen Cumhuriyetimiz aziz milletimiz için olduğu kadar, dünyanın mazlum ve mağdur halkları için de bir umut ışığı olarak doğmuştur. Allah’a hamdolsun aradan geçen 103 yılda Cumhuriyetimiz sadece kuruluş ideallerini yerine getirmekle kalmadı, aynı zamanda gönüllerde kök saldı. Aynı inancı, kültürü ve ülküyü paylaştığımız kardeş Türk Cumhuriyetlerinin de bağımsızlıklarının 35. yıl dönümünde önlerine çıkan çeşitli zorluklara rağmen çok büyük başarılara imza attığını görüyoruz. Türk dünyası olarak, tam bir dayanışma içinde karşılıklı saygı ve kardeşlik içinde geleceğimize beraber yürüyeceğimize önümüzdeki dönemi inşallah Türk asrı yapmak için mücadele edeceğimize yürekten inanıyorum.”

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Özgür Özel’den cumhurbaşkanı adaylığı sinyali Haberi görüntüle

ALİYEV’DEN ERDOĞAN’A BAYRAM MESAJI: AZİZ GARDAŞIM

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a kutlama mesajı gönderdi. Aliyev, "Aziz gardaşım" ifadeleri ile başlayan mesajında, Türkiye Cumhuriyeti'nin 103. kuruluş yılı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve Türk halkını şahsı ve Azerbaycan halkı adına kutladı. İlham Aliyev mesajında, "Azerbaycan ile Türkiye'yi, tarihin sınavlarından geçmiş gerçek dostluk ve kardeşlik bağları birleştirmektedir. 2021 yılında sizinle birlikte imzaladığımız Şuşa Beyannamesi ile ülkelerimiz arasındaki ilişkiler en üst seviyeye, müttefiklik düzeyine ulaşarak nitelik bakımından yeni bir içerik ve anlam kazanmıştır” dedi. Erdoğan'a sağlık, mutluluk ve başarılar dileyen Aliyev, Türkiye Cumhuriyeti'ne ve halkına huzur ve refah diledi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Mihriban Aliyeva da sosyal medya hesaplarından Türk bayrağının olduğu fotoğraf eşliğinde “Türk halkını Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yürekten kutluyorum” mesajını paylaştı.





Haberin Devamı

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle liderlerin de katıldığı akşam yemeği sırasında Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi nedeniyle telefonla aradı. İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada “Cumhurbaşkanımız ABD Başkanı’na yemeğe katılan liderlerin selamlarını iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı’nın 13’üncü Zirvesinin Ankara’da düzenleneceğini, bu toplantıda 200 milyonu aşan nüfusuyla Orta Asya’da istikrar ve güvenin adresi haline gelen Teşkilatımızı ileriye taşıyacak kararlar alınacağını belirtti. ABD Başkanı Trump da Cumhurbaşkanımıza Türk Devletleri Teşkilatı Liderler Zirvesi için başarı dileklerini iletti” denildi.

Gözden Kaçmasın Sarıgül tipi Epstein skandalı Haberi görüntüle