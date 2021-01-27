Türk askerinin Kore'deki zaferi için anma töreni düzenlendi

Kuzey ve Güney Kore arasında 1950- 1953 yılları arasında yaşanan savaşa katılan 1’inci Türk Tugayı’nın Kumyangjang-ni Muharebesi’ndeki zaferi nedeniyle Ankara’nın Altındağ ilçesindeki Kore’de Savaşan Türkler Anıtı’nda anma töreni düzenlendi. Törene Güney Kore’nin Ankara Büyükelçisi Won Ik Lee, askeri ve diplomatik temsilciler ve çok sayıda gazi katıldı. Milli Savunma Bakanlığı, törene ilişkin görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"1’inci Türk Tugayı’nın 1951 yılında Kumyangjang-ni Muharebesi’ndeki zaferinin 70’inci yıl dönümünde Kore’de Savaşan Türkler Anıtı’nda anma töreni düzenlendi. Şehitlerimizi, vefat eden kahraman gazilerimizi rahmetle anıyor, hayattaki gazilerimize sağlıklı uzun ömürler diliyoruz."