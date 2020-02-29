Türk askeri neden İdlib’de?

SURİYE’de 2011’den bu yana devam eden iç savaşta başta Doğu Guta olmak üzere birçok bölgede, evlerini terk etmek zorunda kalan Suriyeliler kendileri için “güvenli bölge” olarak sunulan İdlib’e gelmeye bir anlamda mecbur edildi.

MİLYONLAR GÖÇ YOLUNDA

İdlib’in nüfusu bir anda 4 milyona yaklaştı.

Son dönemde artan saldırılar nedeniyle bu bölgede oldukça zor şartlar altında yaşamak zorunda kalan insanların kafasında, Türkiye’ye ve oradan da Avrupa’ya geçme fikri her geçen gün daha da yoğunlaştı.

Şu anda 3.5 milyondan fazla Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapan Türkiye’nin bir o kadar yeni mülteci akınını karşılayabilmesi hem fiziki, hem de maddi şartlar açısından ciddi zorlayıcı bir durum. Türkiye, Suriyeli mülteciler için 40 milyar dolardan fazla para harcamış durumda. Türkiye’deki mevcut Suriyeliler nedeniyle özellikle sınır hattındaki illerde bir takım toplumsal sorunlar yaşandığı da bir gerçek.

İDLİB’İN DÜŞMESİ DEMEK...

İdlib’in düşmesi demek milyonlarca Suriyeli mültecinin Türkiye’ye akını demek. Bu Avrupa için de ciddi bir risk oluşturacak. Böyle bir durumda yukarıda belirttiğimiz gibi Türkiye’nin bu insanlara yardım edebilme, daha fazla kaynak üretme imkânı bulunmuyor.

Esad rejimi ise Türkiye’nin yıllardan beri dile getirdiği bu gerçeğin özelikle Batı dünyasında yeteri kadar ciddiye alınmamasını fırsat bilerek, topraklarını açtığı Rusya ve İran’ın da desteğini alarak bu insanları İdlib’den çıkararak, Türkiye’ye göç etmeye zorlamak istiyor. Esad, kendisini devirmek için “terörist” olarak nitelediği muhaliflerle işbirliği içinde olduğunu iddia ettiği insanları, kendi toprakları içinde istemiyor.

TÜRKİYE PLANLARI BOZDU

Türkiye rejimin bu planını bozmak için, Esad’ın işbirliği içinde olduğu Rusya ve İran’ı da yanına alarak İdlib’de gerçek anlamda güvenli bir bölge oluşturulmasını istiyor. Bunun sağlanabilmesi için de Rusya ve İran’la önce Astana, ardından Soçi süreci başlatıldı.

İşte Türk askerinin İdlib’de bulunmasının temel nedeni, artık kendi ülkeleri içinde oradan oraya sürülmekten bıkmış milyonlarca insanın bu bölgeyi yurt edinip, burayı terk etmeden bölge içinde kalıp yaşayabilmelerini sağlayabilmek. Ankara, İdlib’de insanların huzur içinde yaşayabileceği bir ortam yaratıldığında, bunun Türkiye’ye göç etmiş Suriyelilerin geri dönüşünü teşvik edeceğini de düşünüyor.

HTŞ İLE MÜCADELE

Esad’ın bir gerekçesi de Türkiye’nin de terör örgütü olarak tanıdığı El Kaide uzantısı HTŞ’nin İdlib’de ciddi şekilde hâkim olması. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk askerinin İdlib’de bulunmasının nedenlerinden birisinin hem bölgenin hem de Türkiye’nin sınır güvenliği açısından radikal örgütlerle mücadele etmek olduğunu birçok kez vurgulamıştı.