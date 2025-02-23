Türk akademisyenler keşfetti: Çevreci ve üstün yetenekli bakteri

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İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esra Sungur’un doktora öğrencisinin tez çalışması sırasında gerçekleşen bu keşif, bilim camiasında oldukça ilgi gördü. Prof. Dr. Sungur, petrol türevi maddeleri parçalayabilen bakterinin keşif sürecini ve bunun önemini şöyle anlattı:

UÇAK KAZASINDAN KEŞFE

“Endonezya’daki bir uçak yakıt deposunda mantarların yaptığı paslanmadan kaynaklı metalik malzemenin delinmesi sonrası yüzlerce insan hayatını kaybetmişti. Biz de bakterinin metali korozyona uğratması yani aşındırması ve delmesine odaklandık. Uçak yakıtındaki bakterileri inceledik. 7 yıl süren çalışmada yeni bir bakteri keşfettik. Bu bakteri petrolde yaşayabiliyor. Petrolle temas halindeki her ortamda sıkıntıya yol açabilir. Ancak zararından çok faydası var. Bakterimiz petrolde bulunan hidrokarbonları ve aynı zamanda plastikleri de parçalayabiliyor. O nedenle çevresel sürdürülebilirlik açısından çok değerli. Bu bakteri, doğada yok olması yıllar süren plastiklerin daha hızlı kaybolması için de fayda sağlaması noktasında yine umut veriyor. Öte yandan ekstrem ortamlarda yaşaması çok yetenekli olduğunu gösteriyor, yani ‘üstün yetenekli’ sayılabilir.”

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BİLİM DÜNYASI TESCİLLEDİ

Prof. Dr. Sungur’un ‘üstün yetenekli’ diye tanımladığı bu bakterinin cins adı, ‘uçak yakıtında yaşayan’ anlamına gelen ‘Facivitalis’, tür adı ise İstanbul Üniversitesi’ne atfedilen ‘İstanbulensis’ olarak literatüre geçti. Sungur, “Bu gerçekten ezber bozan bir çalışma oldu. ‘Facivitalis İstanbulensis’ adlı bakteri, Antonie van Leeuwenhoek dergisinde yayımlandı ve doğrulama alarak bilim dünyasında tescillendi. Bu bakterinin keşfi bilim dünyası ve çevre açısından önemli. Ayrıca bu yeni bakteri biyoteknoloji alanında yeni araştırmalara kapı açacak. Bakterinin keşif yolculuğunu da 26. Ulusal Biyoloji Kongresi’nde anlatacağım” dedi.

MİKROBİYOLOGLARA NOBEL ÖDÜLÜ GİBİ

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Bir mikrobiyolog için yeni bir organizma keşfetmenin ve bilimsel camiaya kazandırmanın en zirve nokta olduğunu dile getiren İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Miray Onan ise şunları söyledi: “Doktora öğrencisi Simge Arkan Özdemir’in teziyle yapılan bu keşif, bir mikrobiyolog için Nobel Ödülü gibi. Ayrıca hidrokarbonları parçalayabilen bakteriler, ağır petrolleri hafifleştirebiliyor ve kullanılamayan petrollerin kullanılabilmesine de yardımcı oluyor.”