Turizmle ilgili iki farklı haberle ilgili açıklama

Bu iki haberden biri Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’un Hürriyet’e yaptığı “MAYIS SONU İÇ TURİZMİ AÇABİLİRİZ” açıklamasıydı. Bakan Ersoy bu açıklamasında detaylara girmeden iç turizmin Mayıs sonunda açılacağını söylüyordu.



İkinci haberimiz ise Hürriyet muhabiri Gamze Karakış’ın “TURİZMDE 2020 PLANI” başlığıyla yayınlanan kulis haberiydi... Sitemizde bu iki haber, iç içe yayınlanınca kulis haberinde yazılanlar, Bakan Ersoy’un açıklamaları olarak anlaşıldı.



Sözün özü şudur : Bakan Ersoy’un söyledikleri ayrıdır, kulis haberinde aktarılan plan ayrıdır.



Tamamen sunum tekniği nedeniyle oluşan bu yanlış anlaşılmanın giderilmesi için bu açıklamayı yapmayı gerekli gördük. Konuyla ilgili tartışma yürütenlerin bu gerçeği göz önünde bulundurarak tartışmayı yürütmesi gerekir.