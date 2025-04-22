Turizmin kalbi Antalya’da ‘kapı krizi’

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BOLU Kartalkaya’da 78 kişinin yaşamını yitirdiği Grand Kartal Otel faciasına yol açan ihmaller zinciri sonrası Türkiye genelindeki turizm işletmelerinde başlatılan denetlemeler Antalya’da da sürüyor. Turizmin kalbi kentte belediye kontrolündeki otel ve pansiyonların birçoğunda ‘Yangın Yönetmeliği’nde yer alan ‘yangına dayanıklı kapı’ sisteminin olmadığı ortaya çıktı. Tespitlerin hemen ardından birçok işletmenin ‘basit konaklama tesisi ruhsatı’ pasif konuma alınıp mühürlenirken, kapı sistemini değiştirme telaşına düşen birçok işletme, kapı üretim firmalarının kapasite yetersizliği nedeniyle ortada kaldı. Hürriyet’e konuşan Antalya Otelciler Pansiyoncular Odası Başkanı Özcan Sucu, Antalya’da 40 bin yatak kapasitesine sahip 1600 işletmeden 1100-1200’ünün mühürlenme riski ile karşı karşıya olduğunu belirterek şöyle dedi:

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YANGINA DAYANIKLI DEĞİLLER

“Kaş’tan Gazipaşa’ya kadar aynı sorunu yaşıyoruz. Yangın tedbirlerinin tamamını yerine getirdik. Ancak yangına 30 dakika dayanabilen kapı konusunda elimiz kolumuz bağlandı. Çünkü bu kapıları üretebilen firma sayısı sınırlı. Tüm işletmeler aynı anda kapı telaşına düşünce ortada kaldık. Ruhsatlar pasife alınıyor, işletmeler mühürleniyor. Bırakın kapı üretimini, ölçü almaya bile gelen yok. Biz bu şartın sezon sonuna bırakılmasını talep ediyoruz. Zaten bazı işletme sahipleri konuyu yargıya taşıyıp yürütmeyi durdurma kararı da aldı.”

SÜRE İSTEDİLER

Antalya’daki tüm turizm tesislerinin bu konuya kilitlendiğini kaydeden Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yusuf Hacısüleyman ise şöyle dedi: “Günlerdir ilgili tüm kurumlarla toplantı halindeyiz. Söz konusu tesisler tüm şartları yerine getiriyor ancak yangına dayanıklı kapı konusunda üretim sıkıntısı var. O yüzden yıl sonuna kadar süre talebimiz oldu. Biz de konunun ne kadar hassas olduğunu biliyoruz. Sektörde, ‘kapıya gerek yok’ düşüncesi kesinlikle yok.”

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YIL SONUNA RANDEVU

Antalya Kaleiçi Otelciler ve Esnaflar Derneği Başkanı Hasan Yetkil de “Kaleiçi ve şehir merkezindeki otel ve pansiyonlarımızın kapanması, Antalya’nın şehir merkezinin küçük ve orta ölçekli esnafının gelir kapısının kapanması anlamına geliyor. Biz yönetmelik dışında kalalım demiyoruz. Kapı taleplerimiz şu an için karşılanamıyor. Bize 2025 sonuna randevu veriyorlar. Turizm sezonu açılmak üzere. Rezervasyon yapan yerli-yabancı turiste ne diyeceğimizi kara kara düşünüyoruz” diye konuştu.

TEK TEK MÜHÜRLENİYOR

- Mühürleme işlemlerini doğrulayan Antalya Kültür Turizm İl Müdürlüğü yetkilileri, Hürriyet’e şu bilgileri aktardı: “Basit konaklama kapsamı içindeki tüm tesislerin listesi ilgili belediyelere gitti. Yapılan denetimler sonucunda yangın ruhsatına uygun olmayan tesislerle ilgili mühürleme kararları çıkıyor. Kapı konusundaki talepler ise ilgili makamlar tarafından değerlendirilecek.”

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