Bu ne cüret: Turizmin kalbinde utanç verici görüntü! Muhtardan ders gibi konuşma: Kalbinize yazın

Kapadokya’nın giriş kapısı olarak bilinen Yeşilhisar ilçesi, her yıl Kapadokya'ya gelen yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği bölgelerin başında yer alıyor. Soğanlı Vadisi başta olmak üzere çok sayıda doğal güzelliğe sahip ilçe, binlerce turist ağırlıyor. Ancak ilçenin Araplı yokuşu mevkisindeki, sayıları yaklaşık 40 olan peribacası benzeri oluşumlardan bazılarına, bazı kişiler tarafından sprey boya ile zarar verildi. Kayseri-Niğde kara yolundaki peribacalarına sprey boyayla yazılan yazılar bölge halkının tepkisini çekti.

Araplı Mahallesi Muhtarı Ahmet Sal, “Buradan geçen şoförler ve yolcular durup özçekim yapıyor. Ancak bazı kişiler ellerine boya alarak kayalara yazılar yazıyor. Olmadık yazılar, kötü sözler de yazılıyor. Ama bunlara gerek yok. Burası bizim doğal görünümlü yerimiz. Sevgilinizin adını, sevdiğinizin adını yazmaya gerek yok. Kalbinize yazın, kalbinizde dursun. Dağlara, taşlara yazıp kötü kelimeler yazmaya gerek yok. Doğayı kirletmeyelim” diye konuştu.

Bölgedeki peribacası benzeri oluşumların daha önce de tahrip edilip kumlama yöntemiyle temizlendiğini de anlatan Sal, “Olmadık yazılar, kötü sözler yazılıyor. Terbiyem müsait değil, söylemek istemiyorum. Daha önce mikro kumlama ile temizlendi, şimdi yine aynı hale geldi. Kaymakamımız, belediye başkanımız bu işin üzerinde duruyor. Gelin, selfienizi çekin ama yazı yazmaya gerek yok. Herkes gelip geçsin, resmini çeksin ama bu tür yazılarla doğayı kirletmeyelim. Sizden ricam budur. Mikro kumlama 2021’de yapılmıştı ama yine aynı hale getirildi. Şimdi tekrar yapılacak. Bundan sonra buranın bu hale gelmemesini halkımızdan rica ediyorum” ifadelerini kullandı.

‘BİLİNÇ, İÇİMİZDE OLMALI’

Bölgenin doğal güzelliğine de dikkat çeken Sal, “Burası doğu ile batıyı birleştiren bir ana yol üzerinde. Gelen geçen çok fazla. Yetkililerin de yapabileceği bir yere kadar. Buraya 24 saat nöbetçi dikilemez. Bu bilinç bizim içimizde olmalı. Doğaya zarar vermemek bizim içimizden gelmeli. Halkın bilinçlenmesi lazım. Burası güzel bir yer, turistler geliyor ama bu şekilde bozulunca bize de zarar oluyor. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak bundan rahatsız oluyoruz. Gelenler, ‘Her taraf yazılmış, çizilmiş’ diyor. Bu zararlar olmasın. Kaymakamımız da bu konuda çok duyarlı ve önlemler alıyor” dedi.

‘DUYARLI OLMALARINI İSTİYORUZ’

Bölge halkından Hamza Bulut ise “Buralar peribacaları görünümünde olan doğal güzelliklerimizdi. 2021 yılında kumlama ile temizlendi. O zamanki valimiz, turizm müdürümüz, kaymakamımız ve belediye başkanımız buraya gelip yerinde gördüler ve temizlettiler ama ne hikmetse şimdi yine aynı şekilde tahrip edilmiş durumda. Vatandaşlarımızın daha duyarlı olmasını istiyoruz. Tek ricamız insanlar gelsin, gezsin, fotoğraf çeksin ama doğa güzelliklerimize zarar vermesin. Lütfen daha duyarlı olalım. Bundan muzdaribiz” diye konuştu.