Turizme bayram dopingi

Haberin Devamı

Türkiye’de her yıl 15-22 Nisan tarihlerindeki Turizm Haftası ile sezona başlangıç yapan sektör, bu yıl üç bayramla sezonu yaklaşık 1 ay erken açtı. Nevruz, Paskalya ve Ramazan bayramlarıyla 2024 sezonunu erken açan turizm sektörü, önümüzdeki iki aylık süreçte de dört önemli bayram ve tatil süreci yaşayacak. Hollanda’nın 27 Nisan Kral Günü’ne bağlı tatilleri, ardından 9 Mayıs’ta kutlanan Rusya’nın Zafer Günü’ne bağlı tatilleri, sonrasında Almanya’nın mayıs sonunda Almanya Pfingsten bayramına bağlı tatil ve haziran ayı ortasındaki Kurban Bayramı olmak üzere turizm sektörünü yaklaşık iki aylık süreçte dört önemli bayram bekliyor.

YÜZDE 20’LİK ARTIŞ

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kavaloğlu, bu yıl turizm sezonunun mart ayının üçüncü haftası itibarıyla erken açıldığını söyledi. Kavaloğlu turist sayısında şu an geçen seneye göre yüzde 20’lik artış olduğunu aktardı.

Haberin Devamı

Kavaloğlu, “Kültür ve Turizm Bakanımızın bir hedefi var, 60 milyar dolar gelir ve 60 milyon turist. Antalya bu sene 17 milyon kişiyi geçerek üzerine düşeni fazlasıyla yapacak. Geçen yıla göre bu hafta sonu itibarıyla Antalya’ya gelen kişi 1.5 milyonu geçti. Yaklaşık yüzde 20’lik artışa tekabül ediyor” diye konuştu.

‘İÇ TURİZM DE ARTIYOR’

Bu yıl üç ayda ilk defa Almanya’nın Rusya’yı geçtiğini, ilk defa İngiltere’nin ikinci sıraya gelip, Rusya’nın üçüncü olduğu örneklerini veren Kavaloğlu, “Almanya’dan gelen turistlerin de ilk defa 4 milyonu zorlayacağını görüyorum. İç turist, yurtdışından gelen turistler gibi erken rezervasyon yapmayı biliyor. Kredi kartına taksitlerin devam etmesiyle yurtiçi pazarın rezervasyonu artacak” dedi.