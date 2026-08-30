Turizmde yeni rota… Bilinmeyen Kapadokya

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KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın (TGA) yürütücülüğü ile geçen aylarda “Kadim Şehirler Yolu” adıyla yeni bir proje hayata geçirdi. Projenin ilk rotası ise “Batman ve Şırnak”ın doğa ve kültürel değerlerinden oluştu. Kadim Şehirler Yolu projesinin ikinci rotası da belirlendi. Aksaray, Niğde ve Kayseri illerini kapsayan yeni rotanın adı ise “Bilinmeyen Kapadokya” oldu.

ÜÇ TAM GÜN SÜRÜYOR

TGA bünyesinde üç ilin valilikleri tarafından oluşturulan rota üç tam gün sürüyor. Kapadokya bölgesinin az bilinen kültürel, tarihi ve doğal değerlerinin turizme kazandırılması hedefleniyor. Yeni rota iç turizm acenteleri tarafından paket olarak satış kanallarına dahil edilecek. Farklı rotaların dahil edilmesiyle zenginleştirilmesi hedeflenen proje sayesinde tematik turizm rotalarının birer ürün olarak konumlanarak iç turizm pazarına kazandırılması amaçlanıyor. Rota kapsamında turizm rehberlerini bilgilendirme süreci de başladı. Ülkenin dört bir yanından 40 rehbere bölge dolaştırılarak bilgilendirme yapıldı. Oluşturulan yeni “Bilinmeyen Kapadokya” destinasyonunu gezdik.

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AKSARAY’DA GÜZELYURT MANASTIRI

Rotanın ilk günü Aksaray’ın doğal ve kültürel zenginliklerini kapsıyor. Aksaray şehir merkezindeki tarihi Ulu Cami ve Eğri Minare ziyaretlerinin ardından bölgenin mistik dokusunu yansıtan Güzelyurt Manastır Vadisi keşfediliyor. Niğde’de verilen öğle yemeği molası sonrası Bedesten Kent Müzesi, Sungur Bey Camisi, Alâeddin Tepesi ve Alâeddin Camisi ziyaret ediliyor. Günün devamında ise Yeşilburç Kilise Camisi ve Seyir Terası, antik dönemin önemli miraslarından Tyana Su Kemerleri ile Roma Havuzu ve kültürel dokusuyla Altay Köyü gezilerek ilk gün Niğde’de konaklama ile tamamlanıyor.

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KAYSERİ’DE KAPUZBAŞI ŞELALESİ

Rotanın ikinci günü Niğde’de freskleriyle ünlü tarihi Gümüşler Manastırı’nın ziyaretiyle başlıyor ve burası rotanın Niğde’deki son durağını oluşturuyor. Ardından Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde yer alan Kapuzbaşı Şelaleleri’ne geçiliyor. Yahyalı’da verilecek öğle yemeği molasının ardından Türkiye’nin önemli sulak alanlarından Sultan Sazlığı Milli Parkı ve doğal güzellikleriyle dikkat çeken Erdemli Vadisi ziyaret ediliyor.

KANO VE YAMAÇ PARAŞÜTÜ

Rotanın son gününde kültürel ve macera dolu etkinlikler bir araya getiriliyor. Koramaz Vadisi ve Ağırnas bölgesinde başlayacak güzergâhta Mimar Sinan Evi, Kent Müzesi ve Ağırnas Yeraltı Şehri keşfediliyor. Ziyaretçilere öğle yemeği öncesinde Tomarza Kano Merkezi’nde su sporları deneyimi sunuluyor. Yemek molası sonrasında Ali Dağı’nda gerçekleştirilen heyecan dolu yamaç paraşütü uçuşu ile rota deneyimi sonlanıyor.

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ROTANIN EN ÇEKİCİ DURAKLARI

AKSARAY’IN ‘KÜÇÜK AYASOFYA’SI: Aksaray durağındaki en dikkat çeken eserlerden biri Güzelyurt Manastırı Vadisi. Yaklaşık beş kilometre uzunluğundaki vadi, erken Hıristiyanlık döneminin en önemli dini merkezlerinden. 1924 yılında Güzelyurt’ta yaşayan Rumların mübadele ile Yunanistan’a göç etmesi sonucu camiye dönüştürülen St. Gregorius Kilisesi de bölgenin önemli yapılarından. Bir çok din adamının yetişmesi nedeniyle burası “Küçük Ayasofya” olarak da biliniyor.

İLK BEYİN AMELİYATININ İZLERİ: Gülağaç ilçesi Kızılkaya köyünde bulunan Aşıklı Höyük’ü de Kapadokya bölgesinin bilinen en eski yerleşim yeri. MÖ 8 binli yıllara tarihleniyor. Tıp tarihindeki ilk beyin ameliyatı (trepanasyon) izinin bulunduğu kafatasına ve avcı-toplayıcılıktan yerleşik köy yaşantısına geçişin en somut kanıtlarına ev sahipliği yapıyor.

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NİĞDE’NİN GÜLEN MERYEM ANASI: Şehrin en gözde tarihsel yapısı Gümüşler Manastırı. Kaya kütlesi içerisine oyularak inşa edilmiş olan yapı, Doğu Roma dönemine ait bir manastır kompleksi. Ülkede tek örnek kabul edilen “Gülen Meryem Ana” freski de burada bulunuyor. Gizli yeraltı yerleşimleri ve mezar odaları da dikkat çekiyor.

MICHELIN’Lİ YEMEK LEZZETİ: Şehirde dünyanın en prestijli restoran değerlendirme sistemi Michelin rehberine girmiş olan bir restoran da bulunuyor. Niğde Belediyesi kuruluşu olan Tabal Gastronomi Evi, Michelin Rehberi 2026 Türkiye seçkisinde “Bib Gourmand” (makul fiyata eksiksiz yemek deneyimi sunan mekânlara verilen özel ödül) listesine girdi.

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