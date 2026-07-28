Turizmde işbirliği görüşmesi

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Bakanlıkta gerçekleştirilen görüşmede, Türkiye ile ABD arasındaki köklü ilişkiler çerçevesinde kültür ve turizm alanlarında yürütülen işbirlikleri ele alındı. Karşılıklı turizm hareketliliğinin geliştirilmesi, kültürel mirasın korunması ve kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadelede yürütülen ortak çalışmalar üzerinde duruldu. Ülkeler arasındaki diyaloğu ve kültürel bağları güçlendirecek işbirliği imkânları değerlendirildi.

KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE

Bakan Ersoy, görüşmenin ardından sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Amerika Birleşik Devletleri’nin Ankara Büyükelçisi Sayın Tom Barrack’ı bakanlığımızda ağırladık. Görüşmemizde, Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki köklü ilişkiler çerçevesinde kültür ve turizm alanlarındaki işbirliğimizi kapsamlı şekilde ele aldık. Karşılıklı turizm hareketliliğinin geliştirilmesi, kültürel mirasın korunması ve kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadelede yürütülen ortak çalışmalar üzerine değerlendirmelerde bulunduk. Ülkelerimiz arasındaki diyaloğu ve kültürel bağları daha da güçlendirecek işbirlikleri üzerinde durduk. Nazik ziyaretleri ve verimli görüş alışverişi için Sayın Barrack’a teşekkür ediyorum" dedi.

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BARRACK’TAN AÇIKLAMA

ABD’nin Büyükelçisi Barrack, sanal medya hesabından, "Bugün Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mehmet Nuri Ersoy ile bir araya gelmekten onur duydum. Görüşmemizde Türkiye'nin eşsiz tarihi, kültürü, çeşitliliği, misafirperverliği ve coğrafyasının turizm açısından vazgeçilmez değerler olarak en iyi şekilde değerlendirilmesinin önemini ele aldık. Bakan Ersoy'un Türkiye'nin uluslararası alanda son derece rekabetçi olan bu sektördeki konumunu koruma ve daha da güçlendirme yönündeki kararlı liderliği gerçekten takdire şayandır" açıklamasını yaptı.

BAKAN FİDAN DA KABUL ETTİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Barrack’ı dün Ankara’da kabul etti. Tom Barrack, görüşme sonrasında sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ABD-Türkiye ortaklığının gücü ile bölgesel istikrar, güvenlik ve refahı ilerletme konusundaki ortak çıkarlarımız üzerine verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Önümüzdeki dönemde karşı karşıya olduğumuz zorluklar ve fırsatlar üzerinde birlikte çalışmayı sürdürürken, Türkiye ile olan ortaklığımıza büyük değer veriyoruz” ifadelerini kullandı. Bakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile de dün Ankara’da bir araya geldi.