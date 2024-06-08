Turizmci Şerife Alpasar, son yolculuğuna uğurlandı

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Kemer'in ilk turizmci kadını Şerife Alpasar, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kocası Ali Alpasar ile 1964 yılında evlerini pansiyona dönüştürerek ilçedeki turizm faaliyetinin başlangıcına öncülük eden Şerife Alpasar'ın tabutu helallik alınması için evine götürüldü. Huzur Camisi'nde kılınan cenaze namazı sonrası Alpasar, Kemer Merkez Mezarlığın'da toprağa verildi.

Cenazeye, Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz ve Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'nun yanı sıra siyasi parti temsilcisi, turizmci, iş insanı ve vatandaş katıldı.

2013 yılında 90 yaşındayken vefat eden Ali Alpasar'ın eşi ve Kemer Belediyesi'nin eski başkanı Hasan Şeker'in de kayınvalidesi olan Şerife Alpasar, 1983 yılında Turizm ve Tanıtma Bakanlığı tarafından Onur Belgesi ile ödüllendirildi.