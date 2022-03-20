Turizm merkezinde şaşırtan görüntü! Deniz çekilince ortaya çıktı

Datça'da bulunan Burgaz Ören Yeri'ndeki antik liman, denizdeki çekilme sonrası gün yüzüne çıktı. Antik Roma döneminden kalma 2 bin yıllık tarihi limanda eskiden şarap, zeytinyağı ve tarım ürünlerinin depolandığı yağhane ve şaraphanelere ait depolama alanları ve tekne yanaşma rıhtımları neredeyse bütünüyle ortaya çıktı. Çekilme, bazı yerlerde 30 metreyi buldu.
Suların çekildiği bölgeye balık tutmak için geldiğini ancak denizin çekildiğini görünce şaşkınlık yaşadığını dile getiren Necati Özacar (34), "Burgaz mevkisinde zaman zaman sahilde balık tutuyorum. Yaz aylarında ise denize girip yüzüyorum. Kıyıdan balık tutmak için geldim. Her zaman balık tuttuğum yerde deniz suyu yoktu.