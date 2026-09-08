Turizm merkezinde 'Kalaşnikof' paniği: Sokakta dolaşan kişi yakalandı, silah oyuncak çıktı

Antalya'da elinde Kalaşnikof tipi uzun namlulu tüfekle sokakta dolaşan bir kişi, çevredekilerin ihbarı üzerine jandarmayı alarma geçirdi. Kameralardan kimliği belirlenerek gözaltına alınan şüphelinin elindeki silahın plastik oyuncak olduğu ortaya çıktı.
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Manavgat’ın Çolaklı Turizm Merkezi’nde dün akşam saatlerinde, bir kişinin elinde Kalaşnikof tipi uzun namlulu tüfekle dolaştığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti.
Güvenlik kameralarını inceleyen jandarma ekipleri şüphelinin kimliğini tespit etti. Gözaltına alınan şüphelinin sokakta gezdiği tüfeğin plastik ve oyuncak olduğu belirlendi.
Öte yandan şüphelinin çevrede birkaç kişinin bulunduğu sokakta elinde tüfekle dolaştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olaya ilişkin adli işlem başlatıldı.