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Turizm merkezinde 'Kalaşnikof' paniği: Sokakta dolaşan kişi yakalandı, silah oyuncak çıktı

Güncelleme Tarihi:

#Antalya#Kalaşnikof#Oyuncak Silah
Turizm merkezinde Kalaşnikof paniği: Sokakta dolaşan kişi yakalandı, silah oyuncak çıktı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 08, 2026 16:50

Antalya'da elinde Kalaşnikof tipi uzun namlulu tüfekle sokakta dolaşan bir kişi, çevredekilerin ihbarı üzerine jandarmayı alarma geçirdi. Kameralardan kimliği belirlenerek gözaltına alınan şüphelinin elindeki silahın plastik oyuncak olduğu ortaya çıktı.

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Manavgat’ın Çolaklı Turizm Merkezi’nde dün akşam saatlerinde, bir kişinin elinde Kalaşnikof tipi uzun namlulu tüfekle dolaştığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti.

Turizm merkezinde Kalaşnikof paniği: Sokakta dolaşan kişi yakalandı, silah oyuncak çıktı

Güvenlik kameralarını inceleyen jandarma ekipleri şüphelinin kimliğini tespit etti. Gözaltına alınan şüphelinin sokakta gezdiği tüfeğin plastik ve oyuncak olduğu belirlendi.

Turizm merkezinde Kalaşnikof paniği: Sokakta dolaşan kişi yakalandı, silah oyuncak çıktı

Öte yandan şüphelinin çevrede birkaç kişinin bulunduğu sokakta elinde tüfekle dolaştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olaya ilişkin adli işlem başlatıldı.

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#Antalya#Kalaşnikof#Oyuncak Silah

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