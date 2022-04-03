Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Turizm merkezi Fethiye'de feci olay! Denizde bulduğu poşetin patlaması sonucu kolu koptu

#Muğla#Fethiye#Sağlık
Turizm merkezi Fethiyede feci olay Denizde bulduğu poşetin patlaması sonucu kolu koptu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde balık avlayan bir kişinin denizde bulduğu poşetin içerisindeki maddenin patlaması sonucu kolu koptu.

Haberin Devamı

Olay, Yanıklar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tugay Gürtekin (55) ve bir arkadaşı balık avlamak için denize açıldı. Bir süre balık avlayan ikiliden Gürtekin, denizde siyah bir poşet olduğunu fark etti. Gürtekin, poşeti denizden alarak açmak istediği sırada poşetin içerisinde madde büyük bir gürültü ile patladı.

Patlamanın etkisi ile Gürtekin'in sağ kolu dirsek altından koptu. Patlama sonrası arkadaşı tarafından kıyıya ulaştırılan Gürtekin, ambulansla Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gözden Kaçmasın

İngilterede yeni varyant alarmı DSÖden flaş XE açıklamasıİngiltere'de yeni varyant alarmı! DSÖ'den flaş XE açıklamasıHaberi görüntüle

Gürtekin'in hastanede tedavisi sürerken, jandarma ekipleri poşetin içerisindeki patlayıcı maddenin ne olduğu ve bölgeye nasıl geldiğini belirlemek için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Turizm merkezi Fethiyede feci olay Denizde bulduğu poşetin patlaması sonucu kolu koptu

Haberle ilgili daha fazlası:
#Muğla#Fethiye#Sağlık

BAKMADAN GEÇME!

Çocuğu vegan besleme tartışması... Gelişimi etkiler mi Faydalı mıdır, zararlı mıdır

Çocuğu vegan besleme tartışması... Gelişimi etkiler mi? Faydalı mıdır, zararlı mıdır?

#Vegan
Ezberleri bozan bir uzman: Günde 8 bardak su içmek zorunda değilsiniz

Ezberleri bozan bir uzman: Günde 8 bardak su içmek zorunda değilsiniz

#Sağlık
Artık sadece biz değil bilim de diyor... Eve neden ayakkabı ile girilmemeli

Artık sadece biz değil bilim de diyor... Eve neden ayakkabı ile girilmemeli?

#Sağlık

BAKMADAN GEÇME!

Çocuğu vegan besleme tartışması... Gelişimi etkiler mi Faydalı mıdır, zararlı mıdır

Çocuğu vegan besleme tartışması... Gelişimi etkiler mi? Faydalı mıdır, zararlı mıdır?

#Vegan
Ezberleri bozan bir uzman: Günde 8 bardak su içmek zorunda değilsiniz

Ezberleri bozan bir uzman: Günde 8 bardak su içmek zorunda değilsiniz

#Sağlık
Artık sadece biz değil bilim de diyor... Eve neden ayakkabı ile girilmemeli

Artık sadece biz değil bilim de diyor... Eve neden ayakkabı ile girilmemeli?

#Sağlık