Turizm merkezi Antalya'da turistler koronavirüs vakalarını artırdı mı? Vali Yazıcı'dan net açıklama

Ziyarette, Vali Ersin Yazıcı ve Almanya Federal Cumhuriyeti İzmir Başkonsolosu Detlev Wolter, Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkileri değerlendirdi. Almanya Federal Cumhuriyeti İzmir Başkonsolosu Wolter, Antalya'nın çok güzel bir yer olduğunu ve her yıl ülkelerinden birçok vatandaşlarının bu güzellikleri görmeye geldiklerini ifade etti. Almanya ve Türkiye arasındaki güçlü işbirliğine dikkat çeken Başkonsolos Wolter, “Türkiye ile işbirliği bizim için çok önemli. Almanya olarak Türkiye'de dört temsilciliğimiz var. Vatandaşlarımızda burayı çok seviyor. Ortalama her gün 3 bin 800 Alman turist ülkenizi ziyaret ediyor. Bu güçlü işbirliğimizi her konuda daha da geliştirmek istiyoruz" dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Yazıcı, “Rusya'dan sonra en çok Alman misafirlerimizi şehrimizde ağırlıyoruz. Alman misafirlerimizi Akdeniz'in incisi ve en güzel şehri Antalya'mızda ağırlamaktan çok mutluyuz. Ayrıca şehrimizde birçok Alman vatandaşı da daimi ikamet ediyor. Burası güneşi, kumu, tarihi ve kültürüyle gerçekten çok özel bir yer. Bu özel yerde daha çok Alman misafirlerimizi ağırlamak isteriz" diye konuştu.

PANDEMİ TEDBİRLERİ ÇOK İYİ

Antalya'da daha önce tatil için bulunduğunu ve şehri çok beğendiğini ifade eden Almanya'nın İzmir Başkonsolosu Wolter, şöyle dedi:

“Alman vatandaşları pandemi sürecinde alınan tedbirler ve uygulamalar sayesinde kendilerini güvende hissediyorlar. Buraya turizm için gelen vatandaşlarımızdan da aynı dönüşleri alıyoruz. Tedbirlerin iyi bir şekilde uygulandığını, virüse karşı birçok kontrol gerçekleştirildiğini görüyoruz. Aşılamada da önemli bir yol katedildi. Şehrinizde birçok Alman ve Türk ortak çalışmalar yürüten firmalar var. Önemli ihracat yapan firmalar var. Özellikle sanayide ve diğer alanlarda olmak üzere iş birliğimizi daha da arttırabiliriz."

'ESKİ GÜNLERİMİZE DÖNECEĞİZ'

Alınan tedbirlerin tüm şehirde titizlikle uygulandığının altını çizen Vali Yazıcı ise şunları söyledi:

“Biz güvenli turizm anlamında otellerimizi ve işletmelerimizi en iyi şekilde sezona hazırladık. Turizm anlamında alınan tedbirleri sizlerde görüyor ve yaşıyorsunuz. Geçen yıl pandeminin yoğun olmasına rağmen özellikle Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında birçok misafir ağırladık. Bu süreçte Almanya'dan da birçok misafirimiz oldu.

Bu yıl çok daha hızlı bir şekilde önceki yıla göre daha fazla misafir ağırlamayı hedefliyoruz. Birkaç gün önce Rus vatandaşlarını da şehrimizde ağırlamaya başladık. İnşallah en kısa zamanda pandeminin etkisinden tamamen kurtularak eski günlerimize döneceğiz."

TURİST VAKAYI ARTIRMADI

Pandemide ülke genelinde 2 ay öncesine kadar bir yükseliş olduğunu ancak alınan tedbirlerle vaka sayılarının hızla düştüğüne dikkat çeken Vali Yazıcı, sözlerini şöyle tamamladı:

“Son 15- 20 gündür vaka sayılarımız sabit seyretmekte. Antalya'mızda ise düşüş sürmekte. 2,5 milyonluk bir şehiriz.

Günlük yeni vaka sayımız turistler dahil 100 civarı çıkmakta. Şehrimizde pandemiye yönelik tüm önlemler titizlikle yürütülmekte. Pandemi konusunda turistlerimiz gelmeye başladıktan sonrada bizim haftalık vaka ortalamamızda bir yükselme görülmedi. İnşallah bu süreci hep birlikte en iyi şekilde tamamlayacağız."

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara