Turizm elçisi imam

Haberin Devamı

Diyarbakır’da terör örgütü PKK’ya yönelik 2017’de düzenlenen operasyonda şehit olan özel harekât polisi Ahmet Alp Taşdemir’in babası, İsa Bey Camisi’nin imamı İbrahim Taşdemir, camiye gelen turistlere gösterdiği misafirperverlikle geçtiğimiz günlerde sosyal medyada gündem oldu. Taşdemir, turistleri kolonya ve şeker ikram ederek karşılıyor. İngilizce konuşabilen Taşdemir, bazı dillerde de turistlerle anlaşabilecek kadar kelime biliyor.

'BİZİ MİSAFİRPERVER OLARAK TANISINLAR'

7 yıldır camide görev yapan ve Sultanahmet Camisi ile Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan aldığı değişik dillerdeki kitaplarla insanlara İslam dini ve Kuran-ı Kerim ile ilgili bilgilendirme yapan Taşdemir, şöyle konuştu: “Şu an elimizde 20 değişik dilde Kuran-ı Kerim var. Bunları dünyanın her yerinden gelen kişilere dağıtıyoruz. Türkiye’mizi misafirperver olarak tanısınlar istiyoruz. Bu camide görev yaptığımda, 6 ay boyunca camiye gelenleri izledim. Gördüm ki, dünyanın her yerinden, her türlü insan geliyor. Türk-İslam kültürüyle ve engin hoşgörüsüyle yetiştik. Mevlânâ’mız ‘Ne olursan ol yine gel’ diyor. Burada aslında Adem’in çocuklarına hangi ırktan olursa olsun çağrı yapılıyor. Ben de bu çağrının içinde yer almak, misyonu sürdürmek istedim. Herkes bizi çok dil biliyor sanıyor. Fakat ben o kadar çok dil bilmiyorum. Sadece bu işin sırrını öğrendim. Buraya gelen insanların dillerinde birkaç cümle söylüyorum. Dillerindeki bazı önemli cümleleri küçük kartlara yazdım. Sosyal medyada yaptığım bilgilendirme çalışmalarına dair videolar yayınlandıktan sonra samimi gönüller, hep dua etti. Çok olumlu ve güzel geri dönüşler aldım.”

Haberin Devamı

Camiyi ziyaret eden Polonyalı turistler ise imam Taşdemir'in bilgilendirme çalışmasından memnun olduklarını söyledi.