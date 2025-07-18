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Kartalkaya'daki otel yangınında 3 bakanlık bürokratı için soruşturma izni

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#Turizm Bakanlığı#Kartalkaya Yangın Faciası#Soruşturma İzni
Kartalkayadaki otel yangınında 3 bakanlık bürokratı için soruşturma izni
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 18, 2025 16:02

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından, Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel’de çıkan ve 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın olayına ilişkin 3 bakanlık bürokratı için soruşturma izni verildi.

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Otelde yangının meydana geldiği tarihte Kontrolörler Kurulu Başkanvekili olan Levent Kırcan, otelin son denetimini yapan kontrolörler Barış Başayvaz ve Abdülkadir Eren hakkında soruşturma izni verilmesine karar verildi. Karar metninde; yangın olayına ilişkin Bakanlık bünyesinde iki defa ön inceleme yapıldığı, her iki ön incelemede de yangın güvenliği denetiminin Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın görev, yetki ve sorumluluğunda olmadığı, Bakanlık personelinin kusur ve ihmalinin bulunmadığının tespit edildiği belirtildi. Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre konunun yargı tarafından da incelenmesinin sağlanması amacıyla Bakanlık tarafından 3 bürokrata soruşturma izni verildiği öğrenildi.

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#Turizm Bakanlığı#Kartalkaya Yangın Faciası#Soruşturma İzni

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