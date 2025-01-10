Turistlerin paralarını çalıp, sokakta dans etmişlerdi: 21 şüpheli tutuklandı

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından Beyoğlu, Şişli, Bakırköy ve Fatih ilçelerinde, taksi şoförleri ve onlarla hareket eden bazı kişilerin turistleri kandırarak organize şekilde hırsızlık yaptıkları tespit edildi. Şüphelilerin, yabancı uyruklu müşterileri taksilerine yönlendirdikleri ardından ellerindeki paraların sahte olup olmadığını kontrol bahanesiyle paraların bir bölümünü el çabukluğu ile çaldıkları belirlendi. Şüpheliler, bazı olaylarda suç işlerken güvenlik kameralarına yansıdı.

36 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN YAPILDI

Asayiş Şube Müdürlüğü, Hırsızlık Büro Amirliği tarafından yapılan teknik ve fiziki takibin ardından şebeke üyelerine yönelik operasyon başlatıldı. Eyüpsultan, Esenler, Esenyurt, Ümraniye, Beyoğlu, Gaziosmanpaşa, Küçükçekmece, Şişli, Bağcılar, Ataşehir ve Pendik ilçelerinde daha önceden tespit edilen 36 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Baskınlarda örgüt lideri olduğu iddia edilen Saffet Ü.'nün (45) aralarında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 4 ruhsatsız tabanca, 60 fişek ve polis çakar lambası ele geçirildi.

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21 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüphelilerin aynı yöntemi kullanarak 33 eylem gerçekleştirdikleri tespit edildi. Örgüt üyesi 12 kişinin ise daha önce yapılan ara operasyonlarda yakalanarak tutuklandığı öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan 24 şüpheli adliyeye sevk edildi. Tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 21 şüpheli sorgularının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.