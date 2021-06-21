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Haber Giriş: 21.06.2021 - 17:40 | Son Güncelleme:

Turistlerin kâbusuydu! Müşteri gibi girdiği otelde büyük şok yaşattı

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İstanbul'da yabancı uyruklu bir hırsız, turistlerin kâbusu oldu, tatile gelen onlarca kişiyi soydu. Müşteri gibi girdiği otelde turistleri soyan hırsız, son işinde önce güvenlik kameralarına ardından da polise yakalandı

İstanbul'daki restoranları ve otelleri mesken tutan hırsız, turistlerin korkulu rüyası oldu. Yabancı uyruklu hırsız, önüne ne gelirse çaldı ancak son işinde yakalandı. 

CNN Türk'ten Tugay Saday'ın haberine göre, yabancı uyruklu bir hırsızın hedefinde İstanbul’a gelen turistler vardı. 6 Haziran'da Fatih’te bir otele rezervasyon yaptırdı. Hırsız, müşteri gibi otelin SPA bölümüne geçip beklemeye başladı.
Hedef Libyalı bir iş insanıydı. Bir süre sonra iş insanının soyunma kabinine girdi. Cebinden otel odasının kartını aldı, hemen yukarı çıktı. Kartını kullanarak girdiği iş insanının odasında 5 bin dolarla birlikte eşyalarını valize doldurdu. Ardından elini kolunu sallayarak çıktı. Bir süre sonra soyulduğunu fark eden iş insanı durumu polise bildirdi.

İstanbul güven timleri ekipleri, güvenlik kamera görüntülerinden şüphelinin kimliğini tespit ederek kısa sürede gözaltına aldı. Emniyette sorguya alınan şüphelinin çok sayıda turistin eşyalarını çaldığı, Mısırlı bir turisti ise dolandırdığı ortaya çıktı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Turistlerin kâbusuydu Müşteri gibi girdiği otelde büyük şok yaşattı

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