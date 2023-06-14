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Turistlerin gözdesi

Güncelleme Tarihi:

#Van#Kedi#Turist
Turistlerin gözdesi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 14, 2023 07:00

Van'ın önemli değerlerinden, bir gözü mavi diğeri kehribar renkli olan dünyaca ünlü Van kedileri, kente gelenlerin görülecekler listesinin başında yer alıyor.

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Bu sevimli kediler ziyaretçilerini, bulundukları Van Kedi Villası'nda karşılıyor. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, Van kedilerinin artık turizm objesi olduğunu ve çok büyük bir değer gördüğünü söylüyor:

Turistlerin gözdesi

Abdullah Kaya

“Özellikle son yıllarda turizm olarak çok yoğun bir faaliyet yürütüyoruz. Hem yapılan ulusal ve uluslararası çalışmalar hem de katıldığımız fuarlar tanınmamıza büyük katkı sağladı. Hafta içi günde 500 kişi, hafta sonları ise günlük bin kişiye ulaşıyor ziyaretçi sayımız. Yavru kedilerimize de yoğun ilgi var. Şu anda birinci parti doğumlar bitti, yavrular 2.5 aylık oldu. İkinci parti doğumlar ise 15-20 gün sonra başlayacak.”

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#Van#Kedi#Turist

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