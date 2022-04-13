Turistlerin çantalarını böyle çalmışlar! 4 şüpheli yakalandı

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Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler son günlerde otel lobilerinde ve alışveriş merkezlerinde yaşanan turistlere yönelik hırsızlık olayları üzerine harekete geçti. Şüphelilerin bazı olaylarda güvenlik kameralarınca görüntülendikleri belirlendi. Bir otel lobisinde meydana gelen olayda, turistin resepsiyona gitmesini fırsat bilen şüphelilerin yere bırakılan çantayı çalarak hızla kaçtıkları görüldü.

Polis ekipleri kimliklerini tespit ettikleri şüphelileri yakalamak için Beyoğlu'nda operasyon yaptı. Şüpheliler Aylin Y.(30), Pınar B.(47), Fatih K.(27), Mert A.(22) gözaltına alındı.

Şüphelilerin Sarıyer, Şişli ve Fatih ilçelerinde toplam 11 hırsızlık olayı gerçekleştirdikleri belirlendi. İşlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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Şüphelilerden daha önceden 17 kez polise geliş kaydı olan Aylin Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.