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Turistleri taşıyan minibüs kaza yaptı: 18 yaralı

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#Trafik Kazası#Kaza#Nevşehir
Oluşturulma Tarihi: Eylül 22, 2024 14:09

Nevşehir-Aksaray kara yolunda turistleri taşıyan minibüsün devrildiği kazada 18 kişi yaralandı.

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Kaza, saat 12.00 sıralarında Nevşehir-Aksaray kara yolunda meydana geldi. Nevşehir'den Alanya'ya turistleri taşıyan Aydın E. idaresindeki 07 NEJ 84 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi.

Turistleri taşıyan minibüs kaza yaptı: 18 yaralı

Kazada, minibüsteki 15'i turist, 18 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, müdahalelerinin ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Turistleri taşıyan minibüs kaza yaptı: 18 yaralı

Minibüsün yedek şoför Erdoğan Çetin, "Ben arkada uzanıyordum. Kaydırmış. Bir anda araç bu tarafa döndü. Kapadokya'dan Alanya'ya gidiyorduk" dedi.

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Turistleri taşıyan minibüs kaza yaptı: 18 yaralı

Turistleri taşıyan minibüs kaza yaptı: 18 yaralı

Turistleri taşıyan minibüs kaza yaptı: 18 yaralı

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#Trafik Kazası#Kaza#Nevşehir

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