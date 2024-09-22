Turistleri taşıyan minibüs kaza yaptı: 18 yaralı

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Kaza, saat 12.00 sıralarında Nevşehir-Aksaray kara yolunda meydana geldi. Nevşehir'den Alanya'ya turistleri taşıyan Aydın E. idaresindeki 07 NEJ 84 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada, minibüsteki 15'i turist, 18 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, müdahalelerinin ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Minibüsün yedek şoför Erdoğan Çetin, "Ben arkada uzanıyordum. Kaydırmış. Bir anda araç bu tarafa döndü. Kapadokya'dan Alanya'ya gidiyorduk" dedi.

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