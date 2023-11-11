Turistleri bezdiren trafik: Uçakla Antalya 3.5 saat, havalimanından otel 5 saat

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Antalya, her yıl milyonlarca yerli ve yabancı tatilciye ev sahipliği yapıyor. 640 bin yatak kapasiteli 5 yıldızlı turizm tesislerine gelen tatilciler, deniz, kum ve güneşin keyfini doyasıya çıkarıyor. 2019 yılında tüm zamanların turizm rekorunu kıran kente bu yıl, 16 milyon turistin gelmesi hedefleniyor. Rusya, Ukrayna, Almanya, İngiltere ve Polonya'dan gelen tatilcilerin çoğunlukta olduğu kentte deprem nedeniyle geç başlayan sezonun, havanın da mevsim normalleri üzerinde seyretmesinden dolayı uzaması bekleniyor.



TURİST EN ÇOK TRAFİKTEN DERT YANDI



Kente gelen tatilciler, Antalya Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra otellerin ya da tur şirketlerinin transfer araçlarıyla konaklayacakları tesise götürülüyor. Antalya Havalimanı'ndan Kemer, Demre, Finike, Kumluca, Kaş'taki bir tesise gitmek isteyen turist kafilesi, kent içi ana arterleri ya da çevre yolunu kullanarak batıya hareket ediyor. Kent içinde çevre yolu ya da ana arter şeklinde iki seçeneği bulunan ulaşım, doğu aksında ise Antalya- Alanya D-400 kara yolundan sağlanıyor. Manavgat, Side, Alanya, Gazipaşa'daki tesisler için tek yol seçeneği nedeniyle trafik çoğunlukla durma noktasına geliyor. Turistin yanı sıra kentte yaşayan ve doğu ilçelerine hareket eden otel çalışanları ya da günübirlik seyahat edenlerin trafikte yoğunluk oluşturması, doğu ilçelerine ulaşımı zorlaştıran faktörlerden. Kent nüfusu da dikkate alındığında 2 kişiye 1 aracın düştüğü Antalya'da 2023 yılı turizm sezonu boyunca turistlerin çoğunlukla dert yandığı konu trafikteki uzun süreli bekleyişler oldu.

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Tur şirketlerine şikayetlerini bildiren turistler 1 günlerinin yolda geçtiğini belirterek, bunun telafisi noktasında baskı yaptı. Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu da konuyu konsey gündemine taşıdı. Yapılan değerlendirmede, özellikle havalimanından doğu ilçelerine giden kara yolunun trafik yükünü çekemediği tespiti yapıldı.Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, turistin ülkesinden havalimanına gelene kadar kafasında oluşturduğu Antalya imajının trafik nedeniyle bir anda değiştiğini söyledi. Yavuz, “Turizmcilerin önündeki en büyük sorun trafik. Özellikle yaz aylarında şehir içi trafiğini andıran saatlere varan yolculuk. Turist tatil gününün önemli kısmını yolculukta geçiriyor. Günü yolda geçiriyor. Bu da büyük memnuniyetsizlik oluşturuyor. Avrupalı turistler 3,5 saatte Antalya'ya geliyor, otelleri Manavgat, Alanya'da ise 4-5 saate yakın sürede otellerine varabiliyorlar" dedi.

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Turistlerin ülkelerine dönmek için havalimanına giderken de aynı süreci yaşadığını, saatler öncesinden otellerinden çıkıp yine bir tatil gününü yolda geçirdiklerini söyleyen Yavuz,“1 gün giderken harcadı, 1 gün de otele gelirken harcadı. 2 günü yola gitmiş oldu. Berlin'den bir turist Antalya 'ya geliyorsa 3,5 saatlik uçuş süreci var. Belek'te tatil yapıyorsa çok kaybı yok ama Alanya ve Manavgat, Side bölgesinde tatil yapacaksa Serik'ten sonra trafik sorun oluyor ve 5-6 saate kadar süren bir transfer oluyor. Turist 1 tam gününü trafikte geçirmiş ve kayıpla tatile başlıyor" ifadelerini kullandı.

Sadece tatilcilerin değil, turizm çalışanlarının da aynı durumdan dertli olduğunu belirten Recep Yavuz, trafik nedeniyle evlerinden erkenden çıkan turizm çalışanları ve trafikte gün boyu araç kullanmak durumunda kalan şoförlerin büyük sorunlar yaşadığını söyledi. Yavuz, kentteki trafik sorununun çözümü için bir an önce yeni yollarla desteklenmesi, özellikle doğu ilçelerine direkt gidecek araçlar için alternatif güzergahlar oluşturulması gerektiğini sözlerine ekledi.