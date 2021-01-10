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Sevda SARIKAYA -Kubilay ÖZEV / İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 10.01.2021 - 14:19 | Son Güncelleme:

Turistler yağmura rağmen Sultanahmet Meydanı'nın keyfini çıkardı

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Turistler yağmura rağmen Sultanahmet Meydanı'nın keyfini çıkardı
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Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan turistler yağmura rağmen Sultanahmet Meydanı'nın keyfini çıkardı.

Türkiye genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan turistler, yağmura rağmen Ayasofya Camii ve Sultanahmet Camii’ni de ziyaret etti. Her gün binlerce insanın uğrak yeri olan Sultanahmet Meydanı'nda turistler yağmur altında gezip, fotoğraf çektirdi. 

 

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