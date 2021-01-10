Turistler yağmura rağmen Sultanahmet Meydanı'nın keyfini çıkardı

Türkiye genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan turistler, yağmura rağmen Ayasofya Camii ve Sultanahmet Camii’ni de ziyaret etti. Her gün binlerce insanın uğrak yeri olan Sultanahmet Meydanı'nda turistler yağmur altında gezip, fotoğraf çektirdi.