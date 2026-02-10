Turistin düşen paralarını esnaf topladı... 'Teşekkür bile etmedi, saçını tarayıp gitti'

Haberin Devamı

Olay, dün saat 23.15 sıralarında Taksim’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde sokakta yürüyen ve turist olduğu öğrenilen kadının çantasından paralar yere düştü. Rüzgarın da etkisiyle etrafa saçılan paraları gören esnaf toplamaya başladı. Uyarı üzerine geri dönen kadın, esnafın yardımıyla yaklaşık 10 bin lirasını teslim aldı. Son olarak esnaftan yere düşen tarağını da alan kadın, saçını tarayarak uzaklaştı. Yaşananlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

"TEŞEKKÜR BİLE ETMEDİ"

Olayla ilgili konuşan iş yeri çalışanı Murat Can, “Akşam saat 23.00 sıralarında biz mekanda çalışıyorduk, kapıda duruyorduk. O sırada yabancı uyruklu bir kadın yoldan geçerken çantasından paralar etrafa saçıldı. Biz de esnaf olarak paraları toplayıp kendisine verdik. Kadın bize bir teşekkür bile etmedi. En son tarağını da bizden aldı. Sonra saçını tarayıp gitti" dedi.