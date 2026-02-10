×
Turistin düşen paralarını esnaf topladı... 'Teşekkür bile etmedi, saçını tarayıp gitti'

İstanbul Beyoğlu’nda yolda yürüyen kadın turistin çantasından düşerek yere saçılan paraları sokaktaki esnaf topladı. Yaklaşık 10 bin lira ile yere düşen tarağı esnaftan alan turist, saçını tarayarak yoluna devam etti. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansırken iş yeri çalışanı Murat Can, "Bize bir teşekkür bile etmedi. En son da tarağını bizden aldı. Aldıktan sonra saçını tarayıp gitti" dedi.

Olay, dün saat 23.15 sıralarında Taksim’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde sokakta yürüyen ve turist olduğu öğrenilen kadının çantasından paralar yere düştü. Rüzgarın da etkisiyle etrafa saçılan paraları gören esnaf toplamaya başladı. Uyarı üzerine geri dönen kadın, esnafın yardımıyla yaklaşık 10 bin lirasını teslim aldı. Son olarak esnaftan yere düşen tarağını da alan kadın, saçını tarayarak uzaklaştı. Yaşananlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

"TEŞEKKÜR BİLE ETMEDİ"

Olayla ilgili konuşan iş yeri çalışanı Murat Can, “Akşam saat 23.00 sıralarında biz mekanda çalışıyorduk, kapıda duruyorduk. O sırada yabancı uyruklu bir kadın yoldan geçerken çantasından paralar etrafa saçıldı. Biz de esnaf olarak paraları toplayıp kendisine verdik. Kadın bize bir teşekkür bile etmedi. En son tarağını da bizden aldı. Sonra saçını tarayıp gitti" dedi.

