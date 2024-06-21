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Turistik Tatvan Treni yola çıkıyor

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#Abdulkadir Uraloğlu#Tatvan#Tren
Turistik Tatvan Treni yola çıkıyor
Oluşturulma Tarihi: Haziran 21, 2024 07:00

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara ile Tatvan arasında işleyecek ‘Turistik Tatvan Treni’nin 140 yolcusuyla 24 Haziran’da Ankara’dan hareket edeceğini duyurdu.

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Bakan Uraloğlu yaptığı yazılı açıklamada, Kurban Bayramı ertesinde hizmete girecek ‘Turistik Tatvan Treni’nin Ankara’dan 24 Haziran’da saat 14.30’da 140 yolcusuyla, Tatvan’dan ise 26 Haziran’da saat 19.00’da hareket edeceğini belirtti.

Turistik Tatvan Treni yola çıkıyor

Turistik Tatvan Treni’nin 1262 kilometrelik parkurunu 28 saatte tamamlayacağını aktaran Uraloğlu, “Uzunca bir dönem sadece seyahat ihtiyaçlarını karşılayan konvansiyonel trenlerimiz artık ülke turizmine de hizmet veriyor. Ankara’dan hareket eden yolcularımız özel olarak verilen 3 saatlik molada Elazığ’ın güzelliklerini keşfederken Tatvan’dan trene binen yolcularımız da Sivas’ta verilen molada unutulmaz turistik deneyimler yaşayacak. Trenimiz ev konforunda seyahat imkânına sahip yataklı vagonlardan oluşuyor. Yataklı vagonlarımızın bir odasında 2 kişi seyahat edebiliyor, her odada buzdolabı ve lavabo bulunuyor. Ayrıca yolcularımız Anadolu manzarası eşliğinde yemekli vagonlarda sunulan lezzetleri tadabilecek” dedi. 

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#Abdulkadir Uraloğlu#Tatvan#Tren

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