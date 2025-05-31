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Gönül ilişkisi iddiası silah, sopa ve bıçaklı kavgayla bitti: 4 yaralı

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#Silahlı Saldırı#Antalya'da Kavga#Güvenlik Kamerası Görüntüleri
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 31, 2025 17:45

Antalya'da iki grup arasında çıkan silah, sopa ve bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. 

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Olay, saat 14.00 sıralarında Kepez ilçesi Aydoğmuş Mahallesi Fatih Terim Caddesi'nde meydana geldi. E.Y., A.Y. ve O.Y., kız kardeşleri A.Y.'nin gönül ilişkisi yaşadığı öne sürülen Serkan E.'yi konuşmak amacıyla buluşmaya çağırdı. Serkan E., de beraberindeki Maşallah E., Yadin E. ve Mehmet F.U. ile birlikte olay yerine geldi.

Gönül ilişkisi iddiası silah, sopa ve bıçaklı kavgayla bitti: 4 yaralı

4 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI 

Burada taraflar arasında başlayan tartışma büyüyerek, silah, bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Maşallah E., Serkan E. ve Yadin E. bacaklarından tabancayla vurularak, Mehmet F.U. ise başına aldığı darbe sonucu yaralandı. İhbarla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılara ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı. 4 yaralı sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası ambulanslarla hastaneye götürüldü.

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Gönül ilişkisi iddiası silah, sopa ve bıçaklı kavgayla bitti: 4 yaralı

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

E.Y., A.Y. ve O.Y. polis tarafından gözaltına alınırken, A.Y. ise ifadesi için polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri, kavganın yaşandığı olay yerinde inceleme yaptı. Diğer yandan olay, yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; grubun sokak üzerinde koşturduğu, yere düşen 1 kişiye 3-4 kişinin saldırdığı ve kargaşa anları yer aldı. Soruşturma sürüyor.

 

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#Silahlı Saldırı#Antalya'da Kavga#Güvenlik Kamerası Görüntüleri

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