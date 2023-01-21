Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Turistik ekspres bugün sefere başlıyor: Yeni rota Kars-Erzurum

Güncelleme Tarihi:

#Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı#Doğu Ekspresi#Kars
Turistik ekspres bugün sefere başlıyor: Yeni rota Kars-Erzurum
Oluşturulma Tarihi: Ocak 21, 2023 07:00

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Turistik Doğu Ekspresi’nin gördüğü yoğun ilgi üzerine Kars’a yeni bir rota çizdi.

Haberin Devamı

Yarıyıl tatili planlayanlar için büyük sürpriz olan Kars- Erzurum Turistik Ekspresi ilk seferine bugün başlayacak. 21 Ocak-31 Ocak arasında her gün sefer yapacak olan tren, şubat ayı boyunca sadece cumartesi ve pazar günleri çalışacak. Kars’tan 07.20’de hareket edecek, Erzurum’a 11.10’da ulaşacak. Erzurum’dan 14.55’te kalkacak tren, Kars’a 18.45’te varacak. Bakanlıktan yapılan açıklamada Turistik Doğu Ekspresi’ne olan ilgi üzerine yeni sefer çalışması yapıldığı, yarıyıl tatilinde artan turizm amaçlı yolcu talebini karşılamak amacıyla yeni seferin işletmeye konulduğu belirtildi. 234 yolcu kapasiteli trenler için biletler internetten, mobil uygulama ile gişelerden alınabilecek.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı#Doğu Ekspresi#Kars

BAKMADAN GEÇME!

Sebzeleri çiğ tüketmek mi daha sağlıklı yoksa pişirmek mi Pişince tüm vitamini gider inanışı doğru mu

Sebzeleri çiğ tüketmek mi daha sağlıklı yoksa pişirmek mi? 'Pişince tüm vitamini gider' inanışı doğru mu?

#Sağlık
Yumurta akı filtresi mikroplastik sorununa çözüm olabilir mi ‘Fakülte toplantısında oturmuş sandviçime bakarken aklıma geldi’

Yumurta akı filtresi mikroplastik sorununa çözüm olabilir mi? ‘Fakülte toplantısında oturmuş sandviçime bakarken aklıma geldi’

#Plastik
Konyaspor, İlhan Palutu neden gönderdi Yerel basın: Mezara gidecek, kamuoyuna açıklanmayacak bazı durumlar yaşandı

Konyaspor, İlhan Palut'u neden gönderdi? Yerel basın: "Mezara gidecek, kamuoyuna açıklanmayacak bazı durumlar yaşandı"

#İlhan Palut