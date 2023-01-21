Turistik ekspres bugün sefere başlıyor: Yeni rota Kars-Erzurum

Haberin Devamı

Yarıyıl tatili planlayanlar için büyük sürpriz olan Kars- Erzurum Turistik Ekspresi ilk seferine bugün başlayacak. 21 Ocak-31 Ocak arasında her gün sefer yapacak olan tren, şubat ayı boyunca sadece cumartesi ve pazar günleri çalışacak. Kars’tan 07.20’de hareket edecek, Erzurum’a 11.10’da ulaşacak. Erzurum’dan 14.55’te kalkacak tren, Kars’a 18.45’te varacak. Bakanlıktan yapılan açıklamada Turistik Doğu Ekspresi’ne olan ilgi üzerine yeni sefer çalışması yapıldığı, yarıyıl tatilinde artan turizm amaçlı yolcu talebini karşılamak amacıyla yeni seferin işletmeye konulduğu belirtildi. 234 yolcu kapasiteli trenler için biletler internetten, mobil uygulama ile gişelerden alınabilecek.