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Turistik Doğu Ekspresi yeniden seferde

#Doğu Ekspresi#Adil Karaismailoğlu#Ankara Tren Garı
Turistik Doğu Ekspresi yeniden seferde

Turistik Doğu Ekspresi, koronavirüs salgını nedeniyle, geçen yıl mart ayında ara verilen seferlerine yaklaşık 21 ay sonra yeniden başladı.

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Dünkü sefer öncesi Ankara Tren Garı'nda uğurlama töreni düzenlendi. Törene Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile davetliler katıldı. Karaismailoğlu, seferlere koronavirüs nedeniyle ara verdiklerini anımsatarak, "Bugün Turistik Doğu Ekspresi'nin bu zorunlu molasını bitiriyoruz. Çok şükür aşılama çalışmalarında yakaladığımız hızla, tedbiri de elden bırakmadan Turistik Doğu Ekspresi'ni ülkemizin güzelliklerini tanıtmak üzere tekrar raylara döndürüyoruz.

31.5 SAAT SÜRÜYOR

Turistik Doğu Ekspresi, bize tarihimizi ve kültürümüzü hatırlatmak, inci tanesi gibi Anadolu'ya serpilen dünya güzeli köylerimizi, kasabalarımızı tanıtmak için yeniden yollara düşüyor. Ankara'dan Kars'a uzanan bir serüven var. Anadolu'nun eşsiz tarihi ve coğrafyasında geçen bir yolculuk. Turistik Doğu Ekspresi, 1300 kilometrelik parkurunu yaklaşık 31.5 saatte tamamlıyor ve hem vatandaşlarımıza hem de ülkemize gelen konuklarımıza eşsiz bir gezi ve manzara şöleni sunuyor" diye konuştu. Bakan Karaismailoğlu ayrıca Turistik Doğu Ekspresi'ne gösterilen ilginin kendilerini memnun ettiğini söyledi.

Yapılan konuşmaların ardından Turistik Doğu Ekspresi Kars'a hareket etti. Tren sırasıyla Ankara, Kayseri, Sivas, Erzincan ve Erzurum'dan geçerek Kars'a ulaşacak.

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ELMADAĞ’A KADAR EŞLİK ETTİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, törenle harekete geçen Turistik Doğu Ekspresi treniyle Ankara’nın Elmadağ ilçesine kadar seyahat etti ve trende gazetecilerle sohbet etti.

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#Doğu Ekspresi#Adil Karaismailoğlu#Ankara Tren Garı

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