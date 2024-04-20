×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Turistik Diyarbakır Ekspresi ilk seferine uğurlandı

Güncelleme Tarihi:

#Turistik Diyarbakır Ekspresi#Abdulkadir Uraloğlu#İlk Sefer
Turistik Diyarbakır Ekspresi ilk seferine uğurlandı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 20, 2024 07:00

TURİSTİK Diyarbakır Ekspresi, Ankara Tren Garı’nda düzenlenen törenle dün 15.55’te Diyarbakır’a uğurlandı.

Haberin Devamı

Uğurlama törenine katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, tren seferlerini sadece yük ve yolcu taşımacılık alanında değil, aynı zamanda turizm alanında da zenginleştirmeye devam ettiklerini söyledi.

‘180 KİŞİ KAPASİTELİ’

1051 kilometre uzunluğundaki Ankara-Diyarbakır parkurunda seyahat edecek trenin Malatya, Elazığ ve Kayseri’de turizm amaçlı duraklama yapacağını işaret eden Uraloğlu, “Tren 180 kişi kapasiteli, 9 yataklı ve 1 yemekli vagondan oluşuyor. Bu trenimiz, Diyarbakır’dan 21 Nisan Pazar günü saat 12.00’de Ankara’ya doğru yola çıkacak. Ankara-Diyarbakır seferinde Malatya’da 3 saat, Diyarbakır-Ankara seferinde ise Elazığ’da 4 saat, Kayseri’de 3 saat turizm amaçlı duracak. Hiç şüphesiz Turistik Diyarbakır Ekspresi, uzun süre durarak gezme imkânı sağlayacağı Malatya ve Yolçatı destinasyonları başta olmak üzere bölge ekonomisine de katkıda bulunacak” diye konuştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Turistik Diyarbakır Ekspresi#Abdulkadir Uraloğlu#İlk Sefer

BAKMADAN GEÇME!