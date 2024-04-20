Turistik Diyarbakır Ekspresi ilk seferine uğurlandı

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Uğurlama törenine katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, tren seferlerini sadece yük ve yolcu taşımacılık alanında değil, aynı zamanda turizm alanında da zenginleştirmeye devam ettiklerini söyledi.

‘180 KİŞİ KAPASİTELİ’

1051 kilometre uzunluğundaki Ankara-Diyarbakır parkurunda seyahat edecek trenin Malatya, Elazığ ve Kayseri’de turizm amaçlı duraklama yapacağını işaret eden Uraloğlu, “Tren 180 kişi kapasiteli, 9 yataklı ve 1 yemekli vagondan oluşuyor. Bu trenimiz, Diyarbakır’dan 21 Nisan Pazar günü saat 12.00’de Ankara’ya doğru yola çıkacak. Ankara-Diyarbakır seferinde Malatya’da 3 saat, Diyarbakır-Ankara seferinde ise Elazığ’da 4 saat, Kayseri’de 3 saat turizm amaçlı duracak. Hiç şüphesiz Turistik Diyarbakır Ekspresi, uzun süre durarak gezme imkânı sağlayacağı Malatya ve Yolçatı destinasyonları başta olmak üzere bölge ekonomisine de katkıda bulunacak” diye konuştu.