Turiste peynirli tanıtım

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Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA), yurtdışı tanıtımına açılan web portalı ‘GoTürkiye’de “Türkiye Zengin ve Çeşitli Peynir Kültürüyle de Büyülüyor” başlığıyla peynir zenginliğine yer verdi.

KAHVALTININ VAZGEÇİLMEZİ

Edirne’den Çanakkale’ye Beyaz Peynir: Geleneksel Türk kahvaltısının vazgeçilmezi beyaz peynir, Türkiye’de en çok tüketilenlerin başında geliyor. Türkiye’nin en ünlü beyaz peynirleri denildiğinde ise akıllara Edirne ve Çanakkale geliyor. Edirne beyaz peyniri sadece süt, maya ve tuz kullanılarak üretiliyor. Çanakkale’nin Ezine peynirinin kalitesi ve lezzeti, Kaz Dağları’ndaki doğal bitkiler ve su kaynaklarıyla beslenen inek, koyun ya da keçilerden elde edilen sütlerinden geliyor.

BALIKESİR’İN 50 ÇEŞİDİ

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Peynirli Balıkesir: İsmini Bursa Karacabey ilçesinin eski adından alan mihaliç peyniri, Türkiye’de asırlardır üretilen bir peynir çeşidi. Peynir, Balıkesir-Bursa hattında çoğunlukla keçi veya inek sütünden yapılıyor ve keskin, tuzlu tadından ötürü salata dahil olmak üzere birçok yemeğe ızgara olarak ilave ediliyor. Meze ve garnitürde de kullanılarak ana yemekleri tamamlıyor. Söz konusu Balıkesir olduğunda ise karşımıza 50 farklı çeşit peynir çıkıyor. Bu güzel şehrin “kelle” peynirleri de oldukça ünlü. Ayrıca sepet peynirleri, salamuralı tulumlar ve bunların peynir altı suyundan yapılan lorlar da Türkiye’nin en güzel lor peynirleri olarak biliniyor.

KÜFLÜ PEYNİRLER

Kapadokya Bölgesi’nin Küflü Peynirleri: Coğrafi olarak Kapadokya bölgesinde konumlanan Niğde’nin küflü peyniri de Türkiye’nin en ilgi çeken peynirleri arasında yer alıyor. Niğde mavisi, 15 metre derinlikteki mağaralara indiriliyor ve 7 ay bekletilerek olgunlaşması bekleniyor. Yedi ay sonunda lezzetlenen ve mavi rengini alan bu peynir, aynı zamanda doğal bir antibiyotik işlevi de görüyor. Mağarada bekletilerek üretilen bir başka geleneksel peynir ise Karaman’ın meşhur Divle obruk peyniri. Bölgede küflü peyniriyle ünlü bir başka şehir ise Konya. Konya küflü peyniri, sadece süt ve mayayla hazırlanıyor ve de özel odalarda küflendiriliyor. Osmanlı döneminde askerlere antibiyotik olarak verilen bu peynir, yaklaşık altı aylık bir üretim sürecinden sonra sofralardaki yerini alıyor.

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1600 ÇİÇEKLİ BİTKİDEN

Peynir Cenneti Doğu’nun Özel Lezzetleri: Doğu Anadolu Bölgesi de kendine özgü peynirleriyle bir hayli ünlü. Erzincan tulum peyniri, Kars kaşarı ve Van’ın otlu peyniri bu bölgede deneyimleyebileceğiniz en lezzetli peynir çeşitlerinden. Kars kaşarı ve gravyeri, yaklaşık 100 tanesi endemik olan 1600 çiçekli bitkinin bulunduğu meralarda otlayan hayvanların sütünden elde ediliyor. Van kahvaltısının yıldızı ise otlu peynir. Van otlu peyniri, yerel olarak ‘yabani sarımsak’ olarak anılan, sirmo adı verilen bir otun yanı sıra heliz, mendo, siyabo, kekik ve yabani nane gibi otlarla karıştırılarak hazırlanmasıyla elde ediliyor.”

NEYLE YEMELİ

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Çanakkale Ezine - Edirne Beyaz:

- Kahvaltılarda özellikle

taze simit ile

- Rakı sofrasında

kavun ve mezelerle

Mihaliç Peyniri:

- Kahvaltılarda

- Badem, kuru meyve

ve yazın karpuzla

- Makarna ve salatalarda

Niğde Mavisi- Konya Küflü:

- Kahvaltılarda özellikle de krep ve omletlerde

- Makarna ve salatalarda

- Peynir tabaklarında şarapla

Divle Obruk:

- Kahvaltılarda sandviçlerde (sıcak ya da soğuk) ve omletlerde

- Börek ile poğaçalar

ve salatalarda

- Peynir tabaklarında şarap ile

Erzincan Tulum:

- Kahvaltılarda tereyağı ile sıcak köy ekmeği veya lavaş içinde

- Erişte ile makarnalarda

ve roka salatalarında

Kars Kaşarı:

- Kahvaltılarda, tost

ve omletlerde

- Çorbalarda (rende olarak

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özellikle domates çorbası)

Kars Gravyeri:

- Kahvaltılarda, tost

ve omletlerde

- Et yemeklerinde sos olarak

-Peynir tabaklarında şarapla

Van Otlu Peyniri:

- Kahvaltılarda - Van kahvaltısının vazgeçilmezi

- Börek, poğaçalar ve salatalarda