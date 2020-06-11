Turist trafiği başladı

“1 Haziran’dan itibaren aşamalı olarak turizme başladık. Hedefimiz maksimum seviyede işletmenin tekrar işlemeye başlaması. Gönül ister ki yüzde yüz açılsın. Bizim hedefimiz her yer. Başlangıç için iç turizmle başlayacağız ki başladık. Belli bir seviyede güveni oluşturuyorsunuz, dış dinamikler de harekete geçiyor.

İÇ PAZARDA HAREKET YÜZDE 50’LERDE

(Tesisler açıldı mı?) Ayın 15’inden, 19’undan sonra hızlanarak devam edecek. Temmuz ayı itibarıyla da açılmayı kafasına koyan tesislerin açılacağını düşünüyorum... İç pazarda da hareket başladı. Çok düşmüştü, yüzde 2-3’lere düşmüştü hareket şu anda yüzde 45-50’lere geldi.

(Sertifikasyon varsa bir otele gönül rahatlığıyla gidebilir miyim?) En azından şu demek. Bir genelge var İçişleri Bakanlığı’nın, çok daha iyi denetlenmiş. Çok sayıda tesis başvurdu. Şu anda 500’ü geçti. Nitelikli turisti de çekiyor.

AYASOFYA: TURİZM AÇISINDAN SORUN OLMAZ

(Almanya, Türkiye’yi gidilebilir ülke kategorisine almadı) AB’nin genelgesi bu, Türkiye’ye özgü değil. Biz düzenli olarak muadili olduğumuz bakanlarla görüşüyoruz. Bakan yardımcısı sorumlu orada, kendisi bugün aradı bilgilendirdi. ‘Türkiye ile biz mutluyuz’ diyor. Görüşmelere de devam ediyorlar. Sertifikasyon konusunda da çok başarılı buluyorlar. 31 Ağustos diye açıkladığımız tarih genel bir tarih. İnşallah erkene de alacağız. Bugün itibarıyla Almanya’dan uçaklar gelmeye başladı. Sadece sizi önermiyor, trafik başladı aslında. Turlar değil ama bireysel gelişler başladı.

(Rus turistlerin gelmesi) Vaka sayıları izleniyor. Ülkenin tamamıyla trafik başlatmazsınız, belli bölgeleriyle başlatırsınız, bu da bir yöntem.

(Ayasofya ibadete açılırsa turizmde cazibesini yitirir mi?) Mahkeme kararı çıktıktan sonra ben turizm açısından endişelenmem. Çözümünü buluruz, onu da çok güzel yönetiriz. Şu anda yorum yapmak için erken. Turizm açısından sorun olmaz.”