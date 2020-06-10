Turist rehberlerine genelge

Turizm faaliyetlerinin güvenli bir şekilde yapılması amacıyla hazırlanan genelge, 81 İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Turist Rehberleri Birliği ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliği’ne gönderildi. Genelgede özetle şöyle belirtildi:

ONLİNE EĞİTİM VERİLECEK