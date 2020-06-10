Umut ERDEM / ANKARA
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Turist rehberlerine genelge
Kültür ve Turizm Bakanlığı, turist rehberliğinde alınacak koronavirüs önlemlerini içeren bir genelge yayınladı.
Turizm faaliyetlerinin güvenli bir şekilde yapılması amacıyla hazırlanan genelge, 81 İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Turist Rehberleri Birliği ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliği’ne gönderildi. Genelgede özetle şöyle belirtildi:
ONLİNE EĞİTİM VERİLECEK
- Turist Rehberleri Birliği tarafından turist rehberlerine salgın ve hijyen konusunda online eğitim sağlanır.
- COVID-19 belirtileri gösteren, tanısı alan ya da temaslı olan turist rehberleri en az 14 gün çalışmamalıdır.
- Turist rehberi, yolcuların birlikte bulunduğu ve geziyi sürdürdüğü anlarda yolcuların yanında bulunmalıdır.
- Turist rehberi uğranılan mekanlarda COVID-19 kapsamında alınan kurallara uyulmasına dikkat eder. Girişlerde grubu bilgilendirir ve tedbirlere uyulup uyulmadığını denetler.
- Turist rehberleri, kalabalığı engelleyecek önlemler alır. Aynı aileden olan veya bir grup olarak gelen katılımcılar arasında sosyal mesafe kuralları uygulanmaz.
YÜKSEK SESLE KONUŞMAK YOK
- Turda, gezi boyunca turist rehberleri ve gezi katılımcıları için kablosuz mikrofon ve kulaklık sistemi tedarik edilir ve sistem tur boyunca aynı kişi tarafından kullandırılır. Damlacık oluşturması nedeniyle yüksek sesle konuşmak ve bağırmaktan kaçınılır. m Umut ERDEM / ANKARA
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