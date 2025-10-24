Turist rahatsız edene ağır ceza… Hanutçuluğa valilik ayarı

Haberin Devamı

İSTANBUL Valiliği, bazı işyerlerinde görülen hanutçuluk olarak da bilinen davranışlara ilişkin genelge yayınladı. İstanbul Valisi Davut Gül imzalı genelgede, kentin sahip olduğu tarihi ve kültürel değerleriyle her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırladığı belirtildi. Turistlerin huzur ve güven içinde vakit geçirebilmelerinin kamu düzeni ile şehir imajı açısından önem arz ettiği kaydedildi. Bazı işyerlerince sergilenen, müşterilerin iradeleri dışında yönlendirilmesi, rahatsız edilmesi veya ticari baskıya maruz bırakılması olarak nitelendirilen hanutçuluk olarak da bilinen davranışların hem kentin turizm imajını olumsuz etkilediği hem de esnafın genel itibarına zarar vererek turistlerin güvenlik ve huzurunu tehdit ettiği ifade edildi. Genelgede, ticari faaliyetlerde dürüstlük kuralı çerçevesinde, işyeri önünde yayaların serbest geçişini engelleyici veya turistler ile vatandaşlarımızı rahatsız edecek şekilde ısrarcı, yüksek sesli ya da fiziksel temas içeren müşteri davet yöntemlerinden kaçınılması gerektiğine dikkati çekildi.

Haberin Devamı

ALINAN ÖNLEMLER TEK TEK SIRALANDI

Turistik bölgelerdeki bazı işyerlerinde hanutçuluk yapıldığı gerekçesiyle emniyet birimlerince uygulanan cezai işlemler hakkında Valiliğe şikâyetler ulaştığı belirtilen genelgede, haksız şikâyetlerin önüne geçilmesi, işyerlerinin daha huzurlu ve güvenli çalışabilmesi, denetimlerin şeffaf şekilde yürütülmesi ve esnaf ile vatandaş arasında güven ortamının oluşması amacıyla bazı önlemlerin alındığı belirtildi. Genelgede alınan önlemler özetle şöyle sıralandı:

“- Turistik bölgelerde faaliyet gösteren tüm işyerlerinde dışarıyı görecek şekilde yerleştirilmiş, sesli ve görüntülü kayıt yapabilen kamera bulundurulmasının sağlanması.

- Emniyet birimlerimiz tarafından yapılacak denetimlerde yaka kamerası ve drone kullanımının sağlanması.

- İşyeri sahipleri ya da çalışanları tarafından işyeri önünden 50 santimetrelik mesafeyi geçmeyecek şekilde müşterilere ‘hoş geldiniz’ diyerek davet etme dışında hiçbir eylemde bulunulmaması.

Haberin Devamı

- İşyeri sınırları dışında ikramda bulunma ve ürün tanıtımı yapılması, fiziksel temas ve yol kesme gibi davranışlara izin verilmemesi ayrıca işyeri sınırlarında dahi olsa yüksek sesle, ısrarcı, rahatsız edici konuşmalara ilgili denetim birimleri tarafından kesinlikle müsaade edilmemesi.

- İşyerlerine kesilecek faaliyetten men cezalarının kademeli olarak artırılması (ilk ihlalde 3 gün, ikinci ihlalde 5 gün , üçüncü ihlalde 10 gün) gerekmektedir.”

Kuralları ihlal eden esnafa 3 ila 30 gün arası kapatma cezası uygulanacak.