Turist kardeşlerin katili böcek ilacı çıktı

İSTANBUL Fatih’te bulunan bir otelden 22 Ağustos 2025 tarihinde saat 13.30 sıralarında gelen bir ihbar üzerine polis harekete geçti. Polis ekipleri, otelin 301 numaralı odasına girdiklerinde Hollanda vatandaşı Mohammed Jamil Yusuf Hayatmohamed (17) ile kardeşi Mohammed Yazdani Hayatmohammed’i (15) ölü buldu. Aynı odada bulunan babaları Rashid Hayatmohammed kaldırıldığı hastanede yapılan müdahale ile hayata döndürüldü.

İLK ŞÜPHELİ YEMEKTİ

Hastanede ifadesi alınan Rashid Hayatmohammed “18 Ağustos’ta İstanbul’a geldik. 19 Ağustos’ta otele yerleştik. 21 Ağustos’ta akşam yemeğini Beyoğlu’nda bir lokantada yedikten sonra otele geri döndük. Sabah kalktığımda çocuklarımın hareketsiz olduğunu ve öldüklerini gördüm. Ben de kötüydüm. Hemen dışarıdakilere haber verdim” dedi.

Ailenin Beyoğlu’nda yemek yediği lokanta tespit edilerek çalışan 4 şüpheli gözaltına alındı. Yedikleri yemekten zehirlendikleri değerlendirilen Hollandalı turistlerin ölümüyle ilgili ifadeleri alınan şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

ADLİ TIP RAPORU ÇIKTI

Polis ekipleri benzer bir şekilde hayatlarını kaybeden Böcek ailesinin ölümüne neden olan böcek ilacının bu olayda da etkin olabilme ihtimaline karşılık Adli Tıp Kurumu’ndan detaylı inceleme istemişti. Yapılan inceleme geçtiğimiz hafta içinde sonuçlandı. Hayatlarını kaybeden Hollanda uyruklu iki kardeşin midelerinde ‘alüminyum fosfid’ maddesine rastlandığı belirlendi. Bu gelişme üzerine harekete geçen polis ekipleri otel işletmecisi Erhan B. (33), Otel çalışanı Ümit Y. (31), Otel temizlik görevlisi Shakhla A. (43), Haşere İlaçlama ve Çevre Sağlığı Sanayi Şirketi sahibi Murat E. (47) ile ilaçlama şirketi çalışanı Sezer Z.’yi (22) gözaltına aldı. İfade veren ve kurallara uygun bir şekilde ilaçlama yaptıklarını söyleyen şüpheliler işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.